Red Bull Posse: Vegas Jones, Il Tre & Silent Bob prod. Andry The Hitmaker

Il risultato è servito. Bisogna dire che era anche facile arrivarci. Visto che in ordine di apparizione abbiamo Il Tre , il mago delle rime aka "Abracadabra fuori di qua", Vegas Jones , notoriamente un drago delle punchline, e per ultimo ma non per importanza Silent Bob, il "Principe della palude" che ha una capacità di surfare tra rime crude e immagini profonde che fa spavento. Insomma, un trio devastante sopra una drillata firmata da un Signor beatmaker. Anzi da un signor Hitmaker, per gli amici Andry The Hitmaker .