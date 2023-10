Red Bull Posse: VillaBanks, Guè & Bello Figo

, che puoi ascoltarti qui sopra, è in piena regola un unico flusso di rime, con più MC che si alternano sulla base. Sì, insomma, è una vera

Prima il belloccio del rap, poi il gigante del rap (fresco oltretutto dell'annuncio della reunion dei Club Dogo ), infine il rapper che ha fatto del lol il suo vero punto di forza. In questa Red Bull Posse c'è tutto e si vede: puro entertainment lirico a partire dagli stessi rapper, che in primis si sono divertiti parecchio a girare questo episodio. Il quadro si completa con un beat davvero oscuro di Linch , produttore di fiducia di Villa.

Prima il belloccio del rap, poi il gigante del rap (fresco oltretutto dell'annuncio della reunion dei Club Dogo ), infine il rapper che ha fatto del lol il suo vero punto di forza. In questa Red Bull Posse c'è tutto e si vede: puro entertainment lirico a partire dagli stessi rapper, che in primis si sono divertiti parecchio a girare questo episodio. Il quadro si completa con un beat davvero oscuro di Linch , produttore di fiducia di Villa.

E la vuole in bocca

Mi trovi in street oppure nel club

Non tocco pills code xan anni che non ci fotto

Tutti in aria

Mai di no

Mi succhia per la buonanotte

A Mykonos per kalispera

Fa la brava in Corso Como

scopa tutti quand’è in grecia

New catena le sbatte sul mento ogni volta che entro Chiudo il club chiama il

Faccio piovere come nel meteo

Sbatto stripper come un flipper

