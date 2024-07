Red Bull Posse: Gemitaiz, Nicola Siciliano, Joshua

alle produzioni ha impacchettato tre diversi beat, che si susseguono in maniera del tutto naturale con l'alternarsi dei tre rapper al micro. Il tema attorno al quale si dipana l'intero freestyle è l'essere "fuori di testa come

I protagonisti sono tre fuoriclasse indiscussi nei loro campionati: Gemitaiz, Nicola Siciliano e Joshua . Per ognuno di loro, quel genio di Stabber alle produzioni ha impacchettato tre diversi beat, che si susseguono in maniera del tutto naturale con l'alternarsi dei tre rapper al micro. Il tema attorno al quale si dipana l'intero freestyle è l'essere "fuori di testa come Kanye ", abbreviato anche con FDTCK .

I protagonisti sono tre fuoriclasse indiscussi nei loro campionati: Gemitaiz, Nicola Siciliano e Joshua . Per ognuno di loro, quel genio di Stabber alle produzioni ha impacchettato tre diversi beat, che si susseguono in maniera del tutto naturale con l'alternarsi dei tre rapper al micro. Il tema attorno al quale si dipana l'intero freestyle è l'essere "fuori di testa come Kanye ", abbreviato anche con FDTCK .

, con il suo soave cantato RnB capace di tirare stilettate come un rapper di prima categoria. Il suo slang a metà tra l'italiano e l'inglese ormai non è più soltanto una firma, ma un trend che nel nostro Paese ha settato lui.

Prima Joshua , con il suo soave cantato RnB capace di tirare stilettate come un rapper di prima categoria. Il suo slang a metà tra l'italiano e l'inglese ormai non è più soltanto una firma, ma un trend che nel nostro Paese ha settato lui.

Prima Joshua , con il suo soave cantato RnB capace di tirare stilettate come un rapper di prima categoria. Il suo slang a metà tra l'italiano e l'inglese ormai non è più soltanto una firma, ma un trend che nel nostro Paese ha settato lui.

, che non si limita a omaggiare i Co' Sang con una bellissima maglietta, ma cita anche Int'o Rione nel suo freestyle sopraffino in lingua partenopea.

Poi Nicola , che non si limita a omaggiare i Co' Sang con una bellissima maglietta, ma cita anche Int'o Rione nel suo freestyle sopraffino in lingua partenopea.

Poi Nicola , che non si limita a omaggiare i Co' Sang con una bellissima maglietta, ma cita anche Int'o Rione nel suo freestyle sopraffino in lingua partenopea.