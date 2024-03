Red Bull Posse: Nuova Scena su Netflix

È tempo di una nuova stagione 2024 di Red Bull Posse . Come primo episodio, però, abbiamo caricato su Red Bull Droppa qualcosa del tutto nuovo: i protagonisti sono infatti i 4 young semifinalisti di Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia , il nuovo talent show su Netflix in cui Fabri Fibra , Geolier e Rose Villain hanno l'onere e l'onore di scovare il prossimo grande nome del rap italiano.

I primi 7 episodi dello show sono già disponibili su Netflix, mentre l'ottava puntata della finale sarà disponibile da lunedì 4 marzo . Nel frattempo, noi un'idea su chi potrebbe vincere ce la siamo già fatta, anche grazie al freestyle qui sopra, preparato a regola d'arte da Dat Boi Dee .

Veniamo ai concorrenti. Come tutti i Red Bull Posse, si alternano al microfono diversi MC, in un flusso di rime continuo e senza esclusione di colpi, che in questo caso ruota attorno al topic del "Parlano di me", molto caro in genere ai rapper. Ma chi sono queste 4 giovani promesse dell'arte in rima? Curiosiamo un pochino nelle loro vite e carriere con delle brevi ma utili biografie .

l primo a salire in cattedra è KID LOST , nome d’arte di Graziano Landolfi. Incarna un'essenza napoletana radicata nel suo luogo d'origine, Qualiano. Fin da giovane, a soli 14 anni, si è avvicinato al mondo del rap, tracciando un percorso unico che si intreccia con le influenze che lo hanno plasmato. I "CoSang" hanno influenzato il suo linguaggio e le sue strutture metriche, mentre artisti come Club Dogo, Eminem, Wu-Tang Clan, Nas e 50 Cent hanno contribuito a creare la sua identità artistica. Kid Lost ha già raggiunto un considerevole seguito sulle piattaforme digitali, con circa 10 milioni di ascolti grazie a una serie di singoli rilasciati nel corso del suo percorso, come "Vogl ij abballà", "Parln e me", "Preghiera", "Quartier".

Dopodiché prende il micro ELMATADORMC7 , rapper di Ciampino, Roma, classe 2002. Si inserisce fin da giovanissimo nella fervida scena urban romana, con uno stile irriverente, ironico e senza filtri e una personalità artistica fuori dagli schemi. Nel 2020 il singolo “Principessa dentro al bando” diventa virale su TikTok dandogli la possibilità di farsi ascoltare. Successivamente i brani “Shake That” con Ince e Lil Dig, “Donna Criminale” e “Tortellini alla Paulo Dybala” gli permettono di costruire e ampliare una solida fanbase.

Poi tocca a JELECROIS , all’anagrafe Mariateresa Pini, una rapper classe 1999 di Napoli. Appassionata fin da bambina del mondo hip hop, vi si è avvicinata attraverso il mondo della danza e della breakdance, che ha praticato fin dall’adolescenza. Durante il lockdown quasi per caso si è ritrovata a scrivere i suoi primi testi, scoprendo la sua vocazione per il rap: a fine 2022 escono i suoi primi brani online, grazie ai quali inizia a farsi notare dagli addetti ai lavori. Nel 2023 pubblica i singoli “Give Me” e “Money”, prodotti da Big Fish con un tiro musicale da rap club anni ‘2000. Il rap di Jelecrois è connotato da un flow veloce e pungente, atmosfere club legate al suo background da ballerina, senza mai perdere un tocco personale e riflessivo nelle sue liriche.

Dulcis in fundo, SPENDER , artista romano che si è formato nel periodo di esplosione della scena rap della Capitale. Dopo anni di gavetta come underground best kept secret, nella seconda metà del 2020 riesce ad ottenere un’inaspettata visibilità grazie ai brani “Bowling” e “Don’t Do That” che gli valgono la viralità sui social, sulla spinta dell’entusiasmo coinvolgente della sempre più ampia fanbase. Nel 2021, anno in cui Spender pubblica “Viral” e “Viral 2”, duologia di EP coronati dall’anthem “Unlock The Swag”. Il 2022 è l’anno in cui, forte dell’energia accumulata nell’esperienza live, pubblica il primo album ufficiale “TUTTA COLPA DI SPENCER”. Anticipato dal singolo “Politicamente corretto”, l’album ottiene un buon riscontro di pubblico e fa da apripista alla pubblicazione di “2003”, singolo che grazie alle collaborazioni con Il Testosterone e Maria Sofia Pia Federico, diventa un trend TikTok da più di 3000 utilizzi dell’audio.

Ebbene, chi riuscirà a convincere Fibra, Geolier e Rose Villain nella finale? Non resta che scoprirlo guardandola il 4 marzo su Netflix. Tra l'altro, ora che ci pensiamo, proprio Fibra, Geolier e Rose sono stati protagonisti delle edizioni passate del Red Bull 64 Bars Live a Napoli . Se ti andasse di rivederle, così come tutti gli episodi del Red Bull 64 Bars, allora fatti un giretto su Red Bull Droppa , il nostro YouTube con tutte le figate musicali. Qui sotto invece trovi il testo completo del Red Bull Posse: Nuova Scena.

Testo completo del Red Bull Posse: Nuova Scena

KID LOST

Parln e me però nun parl nun vec e nun sent

Pens a fa e sord tant e sord fra parln megl

Focus semp fin a quand nun sbatt’n e tempij

Chisti ca chiagnene e magnene semp

E frat mij e schiattn nterr

Nsiem e bros , making money no stop

Tu nun può pazzià cu nuje perché pazziamm a natu sport

Ja rimmell ch t serv o teng ancor natu poc

Megl ca port’n e buon quand m vonn fa for

Dat Boi Dee vamos pa la banca

A voce mij son comm son n’arma

Annanz a dij n’esist o karma

Miezz a vij pigliamm a laurea par

Sto studiann a harvard

Cas nov a Casablanca

Miett e sord ngopp a carta

(Grazie)

Fra t spiegamm ch simm

Comm’è ca se vutat a tram nto

Final ro film

Red Bull mi chiama per il rap

Mi faccio 2 risate mentre parlano di me

(Traduzione)

Parlano di me

però io non parlo, non vedo e non sento

penso a fare i soldi perché i soldi fra’

parlano meglio

focus sempre fino a quando non tremano le tempie

questi qua piangono e mangiano sempre

i miei fratelli li sdraiano a terra

insieme ai bros, making money no stop

tu non puoi giocare con noi

perché giochiamo a un altro sport

dai dimmi che ti serve

ce ne ho ancora un altro poco

Meglio che portano i migliori

quando vogliono farmi fuori

Dat boi Dee, vamos pa la banca

la mia voce suona come suona un’arma

davanti a Dio non esiste il karma

per la strada prendiamo la laurea

sembra io stia studiando ad Harvard

dalle case nuove a Casablanca

metti i soldi sulla carta

fra’ ti spieghiamo cosa siamo

com’è che si è ribaltata la trama

nel finale del film?

Red Bull mi chiama per il rap

mi faccio due risate mentre

parlano di me

EL MATADOR

Parlano di me

vengo da Ciampino centro

io non guardo “Mare fuori”

ma c’ho il pesce dentro

dice che vorrebbe il mio stipendio

le dice male perché non c’ho manco un euro

oggi mi sono portato una boccia

cosi vado ubriaco di vodka Red Bull

2024 sto su Netflix

l’anno prossimo a Sanremo con Fiorello

tu non sei un rapper è inutile che rappi

mi fai schifo, sembri un cross di Zalewski

dici che fai il coatto, che vendi i pezzi

ma nella vita solo pali, Lavezzi

se la mia ex va a “Ex on the beach”

leva “ex on” perché resta solo “the b***h”

sono al bar ubriaco dalle tre

quindi parlano di me

parlano di me

JELECROIX

Parln e me sensorial comm e orf musicterapeut a ricett a scriv che not so tropp intellettual facc l’ignorant appost a cas arrpos a laurea aro tu tien appes a glock

pa pa pa e so tropp p ave nata shit scocc quand vogl e drinnn sogn quand quand quand perd e nun trov chiu dream Rind e skinny stamm stritt parl e me po te a sta zitt sto viaggiann in 3 classe ca famm ndo beauty free

cablagg bell ndo porsche cayenneij e a crew zumbamm alla bin laden edr evr par o pnniell fumamm alla snopp senz o chaffer swiffer bleah coniciuaaa cu l’uocchi chius mo vec e stars san gnnar a squagliat o sange po c a scritt jelecrois

Logic soffr quand na femmn è chiu viril e s ver e lor femmn chiammn parn etero ma vonn me e ann cagnat spond ricn e femmn ntenn spazj ndo gameso chiu omm e lor nun teng o cazz ma soffrn e parl e me nun m n fott proprj

Parlano di me

io sensoriale come Orff, musicoterapeuta

la ricetta la scrivo con le note

sono troppo intellettuale

faccio l’ignorante di proposito

a casa riposa la laurea

dove tu hai appeso la Glock

sono troppo per avere altra merda

corro quando voglio i soldi

sogno quando quando quando perdo

e non trovo più i sogni

nei jeans stretti stiamo stretti

parli di me poi devi stare zitto

sto viaggiando in terza classe

con la fame nel beauty free

il cablaggio è bello nel Porsche Cayenne

io e la squadra saltiamo alla Bin Laden

edera erba, sembra un pennello

fumiamo alla Snoop senza chauffeur

con gli occhi chiusi vedo le stelle

San Gennaro ha sciolto il sangue

e poi ci ha scritto Jelecrois

soffrono quando una femmina

è più virile, e si vede, di loro

femmine chiamano, sembrano etero,

ma vogliono me e hanno cambiato sponda

dicono che le femmine

non hanno spazio nel game

sono più uomo di loro, non ho un c***o

ma soffrono e parlano di me

e a me non interessa proprio

Parlano di me

SPENDER

ma hanno la bocca piena

non sopporto i maleducati di merda

li rimetto apposto, a catena

tiro fuori il c***o

sto volando, faccio l’elica

la mia vita è un film fuori su Netflix

la tua è una serie di sfortunati eventi

ah ah ah

hola hola hola

ti faccio fare il “Ballo del qua qua”

come a John Travolta

fanno la ola se torno a Gardenie

fanno mh mh, yeye

non la tocco se va con altri rapper

solo se è un onlyfanser o un influencer

oou ya Spender… You know

trovi me se cerchi “swag” su Google

ho la min***a gigante

e la faccia da culo

così posso salvare

sia la faccia che il culo

mi muovo nel mondo

un rapper è geloso

fa le storie su Insta

si autodissa da solo

se disso back

giuro gli faccio la promo

sono un dio ma non voglio

resuscitare un morto

e parlano parlano

parlano parlano parlano

parlano parlano

parlano parlano parlano

parlano di me