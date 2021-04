Perché Sergio Perez si aspetta di fare grandi cose a bordo della Red Bull

Il messicano, costretto a scattare addirittura dalla corsia dei box dopo che un guasto occorso nel giro di formazione aveva temporaneamente ammutolito la sua RB16B, si è reso infatti autore di una magnifica rimonta che dal fondo dello schieramento lo ha portato sino al 5° posto. "Checo", che grazie a questa performance è stato nominato Driver of the Day del GP del Bahrain, ha dunque immediatamente ben figurato nei panni - per lui nuovi - dell'alfiere di Red Bull Racing. E ora, all'alba del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è alle porte, è quindi più che lecito aspettarsi una performance pari (se non addirittura migliore) rispetto a quella andata in scena sull'asfalto di Sakhir.

Considerando quanto poco tempo ci è stato concesso durante le sessioni di test direi che tutto stia andando a gonfie vele. Normalmente prima dell'inizio della stagione avevamo a disposizione tre giorni per prendere confidenza con team e vettura, mentre in questo 2021 abbiamo potuto sfruttare solamente un giorno e mezzo. Tenendo presente quanto tempo sia stato dedicato a valutazioni aerodinamiche, all'interno dell'abitacolo ci sono stato davvero poco spesso. Il Bahrain è stato un qualcosa di unico, ma credo che il nostro livello stia aumentando costantemente: penso che ogni km percorso possa fare la differenza, in questa fase del campionato.

Non appena approdi in Red Bull ti rendi subito conto del perché siano riusciti a ottenere un numero così elevato di successi. Lo si capisce da Christian (Horner), da Adrian (Newey), dal Dr. Marko, dall'intero team e da come quest'ultimo sia strutturato. Trasmette potenza, e si percepisce la possibilità di realizzare grandi cose: ecco perché credo che questa sia per me un'enorme opportunità. Il bello del team è che nonostante questa attitudine vincente ci sia spazio anche per il divertimento, e ciò che mi ha stupito dell'ambiente è la rilassatezza mostrata da persone che lavorano ogni giorno per ottenere più vittorie possibili.

Questa è una caratteristica che colpisce in maniera evidente, soprattutto quando si proviene da un'altra realtà. Si intuisce come sia stato possibile per la scuderia centrare determinati obiettivi, e si percepisce nettamente anche questa particolare mentalità. Non c'è una tendenza maniacale alla concentrazione: riescono anche a rilassarsi, ma nonostante questo tutti sono costantemente in grado di dare e fare il massimo. È un qualcosa di unico, un qualcosa che in questo sport credo appartenga solamente a Red Bull.

Non credo di essere la persona più indicata per rispondere a questa domanda, ma penso di poter offrire esperienza e un diverso approccio alle gare, al modo in cui si cerca di ottenere il massimo dalla monoposto e dai singoli GP e allo sviluppo dell'auto nel corso della stagione. Credo che possano essere considerati tutti elementi utili per il team.

L'analisi dei dati ha dimostrato come io stia pian piano migliorando. Ora so cosa mi manca in termini di tempo sul giro, e ho individuato gli aspetti sui quali posso migliorare

Siamo riusciti a conquistare diversi punti per il team, e questo è sicuramente un risultato importante. In più, abbiamo sfruttato la gara per accumulare km: torno a dire che in questa fase più distanza si percorre e meglio è per la nostra conoscenza della vettura.

