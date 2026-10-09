Robin Goomes vince la Red Bull Rampage femminile per la terza volta di fila

Ancor prima che le atlete della Red Bull Rampage scendessero in pista, si è già scritta la storia. Per la prima volta uomini e donne sono partiti dallo stesso cancelletto di partenza, condividendo persino alcuni tratti del percorso. Questo rappresenta la prossima fase dell’evoluzione del freeride, con le donne che portano avanti questo slancio.

Il giorno della gara femminile è stato un vero e proprio duello, con la manche finale a decidere la vincitrice. Alla fine, Robin Goomes si è aggiudicata la vittoria del 2026, diventando la prima atleta di sempre a vincere tre titoli consecutivi. La discesa di Goomes si è distinta per una linea ricca di trick complessi e salti audaci. Ad affiancarla sul podio questa volta sono salite Hannah Bergemann e Kirsten Van Horne.

Goomes, Bergemann e Van Horne sul podio della Red Bull Rampage 2026 © Bartek Wolinski

“La Red Bull Rampage è diversa dagli altri eventi di mountain bike perché uomini e donne costruiscono il percorso insieme, e non ci limitiamo a percorrere un tracciato da slopestyle o qualcosa di già pronto. Onestamente, è proprio questo il bello della competizione” spiega la concorrente Bergemann, riflettendo sul 25° anniversario dell’evento.

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Per il direttore di gara Todd Barber, il 2026 segna un nuovo capitolo per questo sport. “Vedo Reed Boggs lavorare con Robin Goomes, e uomini e donne fanno squadra, pianificando come affrontare il percorso. Lavorano insieme e sono davvero sullo stesso piano”.

Il percorso femminile si è svolto nella sede originale della Red Bull Rampage . Il tracciato racchiude sia il percorso “OG” del periodo 2001-2004 sia una nuova sezione superiore, rendendolo il percorso più alto della storia della Red Bull Rampage. Il dislivello in più non ha fatto altro che amplificare le difficoltà di scavo. «L’anno scorso avevamo 5 o 6 elementi; quest’anno ne abbiamo il doppio» spiega Janelle Soukop, e questo si è visto nelle loro linee.

Il giorno delle finali, la montagna era costellata di nuovi canaloni, dislivelli e salti. “Pensavamo che scavare fosse stato difficile negli ultimi due anni, ma questa volta è stato il più difficile di tutti” riflette Goomes.

01 Robin Goomes vince la Red Bull Rampage femminile del 2026

Robin Goomes ha realizzato un backflip step-down pazzesco © Katie Lozancich

Già prima del 2026, l’eredità di Goomes era ormai consolidata nella storia del freeride con due vittorie alla Red Bull Rampage al suo attivo. Eppure è tornata nel deserto con la stessa grinta e tenacia che l’hanno portata al successo fin dal 2024. Non le è mai interessato ricreare il passato, il suo sguardo è sempre rivolto al progresso. Durante le prove, ha lanciato la sfida fin da subito eseguendo un backflip su uno dei suoi step-down: un’impresa mai vista nella storia della Red Bull Rampage femminile.

Il backflip dallo step-down faceva parte del piano ben prima che mettesse piede nel deserto. A casa in Nuova Zelanda, Goomes aveva costruito un salto di allenamento per imprimere il trick nella memoria muscolare. Ma Goomes non è una che sa fare solo un trick, e la sera prima delle finali ha anche accennato a un flat spin 360 sul suo salto più alto, un’altra prima assoluta in campo femminile.

Grazie a un sorteggio casuale, Goomes è partita per ultima, guardando le sue avversarie realizzare discese da podio prima di scendere lei stessa. Imperturbabile, la neozelandese ha affrontato il dislivello, iniziando subito con un “no footer”. Poi è passata alla parte tecnica, completando la sua linea con una serie di scivoli e salti. Poi è tornata alle acrobazie, e Goomes ha dato il via con un flat spin 360. A seguire, un “suicide no-hander” e i backflip. “Lo stepdown flip era di gran lunga il lip più piccolo e il dislivello più grande su cui abbia mai fatto un salto, quindi mi sto davvero mettendo alla prova” riflette.

Il "no-hander" suicida di Robin Goomes © Paris Gore

La manche, però, non è stata impeccabile, con un paio di atterraggi un po’ imprecisi nei suoi trick, e i giudici se ne sono accorti. Il punteggio di Goomes l’ha portata a 0,63 punti da quello di Bergemann, piazzandola al secondo posto. Il destino della sua terza vittoria sarebbe dipeso dalla seconda manche.

Imperterrita, la ventinovenne è partita e ha affrontato la sua discesa a testa bassa. Ha dato il massimo, aggiungendo più stile e perfezionando le sue acrobazie. Quando Goomes è arrivata al traguardo, il suo dominio era innegabile. I giudici hanno migliorato il suo punteggio, portandola al primo posto. «L’unica cosa che sapevo quest’anno era che, se avessi gareggiato di nuovo, mi sarei impegnata più che mai, quindi quello era il mio obiettivo» aggiunge. Oltre a conquistare la sua terza vittoria, Goomes ha vinto il premio “Best Trick” della Utah Sports Commission per il suo flat spin 360. Questo riconoscimento è una testimonianza della sua tenacia, visto che ha imparato la manovra solo di recente e ha deciso di inserirla nella sua discesa.

02 Hannah Bergemann si classifica seconda alla Red Bull Rampage femminile

Hannah Bergemann su uno dei percorsi più impegnativi della Red Bull Rampage © Christian Pondella Hannah Bergemann conquista il secondo posto alla Red Bull Rampage © Katie Lozancich

Gli stili di guida tra la prima e la seconda classificata non potrebbero essere più diversi. Mentre Goomes è una specialista delle acrobazie, sempre alla ricerca di opportunità per aggiungere tempo in aria e stile, Bergemann è una vera e propria "charger" da big mountain. Dà il meglio di sé su terreni tecnici, avendo affrontato canaloni e pendii ghiaiosi in tutto il mondo. Aggiungici la sua passione per i salti e i drop, e la ventinovenne è più che in grado di conquistare la vittoria.

L’anno scorso è arrivata seconda al suo debutto alla Red Bull Rampage . Forte di quell’esperienza, Bergemann non vedeva l’ora di aggiungere un chute alla sua run del 2026, dato che l’anno scorso non ne aveva uno. Ha anche condiviso una parte della sua linea con i concorrenti maschi. “Gran parte del mio percorso è in realtà in comune con molti degli uomini… quindi è stato davvero fantastico lavorare con gli scavatori della squadra maschile e quei rider per realizzare le strutture. È stata un’esperienza incredibile” commenta Bergemann.

Raggiungere la finale non è stato facile. Aveva pianificato di affrontare un enorme step down alla fine della sua discesa insieme all’amica Cami Noguiera. Ma dopo che Noguiera è caduta su quell’ostacolo, Bergemann l’ha rielaborato, apportando modifiche la sera prima della finale. Poi, durante una sessione di prove sul drop “Big Lebowski” da 40 piedi, Bergemann è caduta e ha fatto una capriola lungo l’atterraggio. Mentre la maggior parte delle persone avrebbe chiuso la giornata dopo una caduta così violenta, l’americana si è rialzata, si è tolta la polvere di dosso ed è tornata su a piedi. Con la sua tipica calma e il suo stile zen, ci ha riprovato, completando alla grande il percorso. Ha impressionato così tanto le altre atlete che si è aggiudicata il BFGoodrich Tires Toughness Award per questa rimonta.

03 Kirsten Van Horne rappresenta la nuova generazione di mountain biker freerider

La corsa verso il podio di Kirsten Van Horne guarda al futuro del freeride © Bartek Wolinski

Prima di gareggiare alla Red Bull Rampage, Kirsten Van Horne ha lavorato come scavatrice all’evento Red Bull Formation del 2022. Quell’esperienza le ha cambiato la vita e le ha dato la fiducia necessaria per dedicarsi al freeride. Poi, al Red Bull Rampage del 2024, Vaea Verbeeck ha portato Van Horne come sua scavatrice, spingendola a gareggiare un giorno. Nel 2025 ha gareggiato come esordiente e ha sbalordito tutti con un audace “suicide no-hander” dal suo drop più alto. La manovra le è valsa il premio Best Trick e si è classificata quinta.

Tornata nel deserto, Van Horne è passata da esordiente a vera e propria minaccia per il podio. Durante le prove, ha sempre guidato con precisione e con un atteggiamento calmo e calcolato. La sua linea univa lo stile “big mountain” a quattro trick impressionanti, tra cui spiccava il suo “suicide no-hander” sul salto più alto. La sua discesa l’ha portata al terzo posto, chiudendo il podio. “Vedere Georgia Astle salire sul podio è stato davvero stimolante, e ho cercato di migliorare sempre di più” spiega Van Horne. “È surreale trovarmi sul podio con Hannah e Robin.”

04 Risultati della Red Bull Rampage femminile 2026

Red Bull Rampage 2026 - Risultati gara femminile 1 93,50 2 92,75 3 86,50 4 82,75 5 82,51 Show all results Posizione Atleta Risultato 1 93,50 2 92,75 3 86,50 4 82,75 5 82,51 6 81,87 7 81,75 8 80,37 9 76,00 10 73,50

Oltre al podio, la giornata ha regalato momenti emozionanti grazie a tutte e 10 le rider in gara. Chelsea Kimball si è aggiudicata l’Anker Moment of the Day per aver superato alla grande il suo bottom drop — il più grande del percorso — dopo essere caduta proprio lì al primo tentativo. Il Kelly McGarry Spirit Award, votato dai rider, è andato a Janelle Soukup per il suo atteggiamento positivo e l’entusiasmo dimostrato durante l’evento.

Hannah Bergemann ha ricevuto il premio Toughness Award di BFGoodrich Tires © Bartek Wolinski Robin Goomes ha ricevuto il premio Best Trick dalla Utah Sports Commission © Bartek Wolinski Janelle Soukup ha ricevuto il Kelly McGarry Spirit Award © Bartek Wolinski Vinny Armstrong ha ricevuto il premio Oakley Meta Best Style Award © Bartek Wolinski Il team di Georgia Astle ha ricevuto il premio Cat Compact Digger Award © Bartek Wolinski

Il “Cat Compact Digger Award” è andato al team della canadese Georgia Astle, che ha puntato su una linea ambiziosa e non ha mollato un attimo per portarla a termine in sette giorni. L’“Oakley Meta Best Style Award” è andato alla neozelandese Vinny Armstrong, che ha portato il suo stile inconfondibile all’evento, sollevando polvere ed eseguendo i suoi caratteristici whip durante la sua discesa.

Rivedi la diretta streaming della gara femminile: Red Bull Rampage

Red Bull Rampage: live gara femminile Le migliori mountain biker freeride del mondo affrontano terreni impervi e percorsi incredibilmente impegnativi nello Utah.

I momenti salienti della Red Bull Rampage

Primo evento con cancelletto di partenza in comune per uomini e donne

Prima vincitrice per tre volte consecutive

Il percorso più alto nella storia della Red Bull Rampage

Tante acrobazie innovative riuscite

Ora che si sono calmate le acque del 25° anniversario della Red Bull Rampage, è chiaro che sia le rider veterane che le nuove arrivate hanno lasciato il segno in questa giornata. “Le linee che le ragazze hanno tracciato oggi avrebbero potuto portarle sul podio maschile negli anni passati. È incredibile vedere quanto siano migliorate in così poco tempo” conclude l’ex concorrente della Red Bull Rampage Darren Berrecloth, e le donne sono solo all’inizio.