La pioniera del freeride femminile Casey Brown è pronta per la Rampage

Fino a poco tempo fa, il freeride non era un'opzione di carriera praticabile per le donne in mountain bike. L'opzione migliore per Brown era quella di gareggiare e affinare le sue abilità in bicicletta, così ha gareggiato in discesa, conquistando il titolo nazionale canadese di downhill nel 2012. Ha continuato a gareggiare nella Coppa del Mondo UCI di Downhill, ottenendo un sesto posto alla sua prima gara di WC, e ha gareggiato anche nel Crankworx, conquistando per due volte il titolo di Regina del Crankworx. Dopo un periodo nel circuito di Coppa del Mondo, Brown è passata all'Enduro World Series, ma nonostante il successo in entrambe le discipline, non si è mai saziata del tutto.