Cos'è la Red Bull Rampage ? È un evento di mountain bike freeride che si tiene nello Utah, USA, dove i migliori atleti di mountain bike del mondo cercano di scendere da aride montagne e spaventose creste tutt'interi. Oltre a salvarsi la pelle, devono impressionare una giuria compiendo trick apparentemente inimmaginabili costruendo la propria linea lungo la montagna. È l'evento più spettacolare a cui partecipare come mountain biker e, se sei fortunato, da guardare sul posto come spettatore. La Rampage è in corso dal 2001 e da allora ci sono state 14 edizioni.

01 Perché dovrei guardarla?

La Red Bull Rampage è una competizione che va oltre i confini sportivi. È la competizione di action sport definitiva in cui vengono messe alla prova l'abilità, la forza mentale e la capacità fisica dei mountain biker. L'evento mostra cosa si può fare su una due ruote e ispira a pensare in grande e a spingere i limiti della bicicletta. Come sempre, puoi guardare la gara su Red Bull TV .

Per avere un'idea di cosa sia la Red Bull Rampage, guarda l'episodio della Red Bull Signature Series dell'evento 2019:

Red Bull Rampage

02 Quali sono le regole?

Le regole sono piuttosto semplici: scendi da una montagna fino in fondo, tutto intero, nel modo più spettacolare possibile. La montagna non ha un percorso naturale verso il basso, quindi potrebbe essere necessario attraversarla e saltare attraverso le sezioni per trovare la strada verso la meta. Ogni rider dovrà "disegnare" la linea che meglio si adatta al proprio stile. Il terreno su cui si sfidano gli atleti è una landa desolata di arenaria con i fianchi delle montagne rocciosi con salti quasi verticali. Non è solo una semplice discesa.

Prendere le cose semplici alla Rampage non è un'opzione © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Non c'è tempo nella Red Bull Rampage e non è una corsa contro il tempo. I rider devono impressionare la giuria con la linea scelta lungo la montagna e con la creatività nel percorrerla. Quest'ultimo aspetto riguarda tanto la tecnica quanto la guida, con gli atleti che eseguono acrobazie sulle linee che creano. Ad esempio, un backflip è un modo per scendere una sezione della linea scelta.

Una sequenza della Rampage © Peter Morning/Red Bull Content Pool

03 Se non c'è tempo, come viene deciso il vincitore?

Il giorno della finale, i corridori hanno due manche di gara per percorrere le loro linee. Sono giudicati da una giuria e ricevono un punteggio alla fine. L'atleta con il punteggio più alto vince l'evento. In caso di parità, vince quello con il punteggio più alto delle due manche sommate.

Questi sono i tre criteri principali su cui i giudici basano i loro punteggi:

Scelta della linea: più ripida e difficile è la scelta della linea, più punti si ottengono. Airtime e trick: l'ampiezza dei salti, i trick aggiunti e gli atterraggi sono cose che daranno molti punti. Fluidità, stile e velocità: più fluidi, veloci e aggressivi si è, più alto sarà il punteggio finale.

La giuria alla Red Bull Rampage

04 Cosa significa trovare una linea lungo la montagna della Rampage?

I rider possono scegliere le proprie linee lungo la montagna. Quando arrivano sul sito della Red Bull Rampage, prima dell'inizio dell'evento, gli atleti esaminano la montagna per trovare un percorso. È tutto da fare su quella che è una montagna aspra con molte imperfezioni. Gli atleti trascorrono poco meno di una settimana prima dell'evento scavando e modellando linee/salti sulla montagna per rendere la loro corsa il più fluida possibile.

Tracciare una traiettoria in montagna è il primo lavoro di un atleta © Christian Pondella/Red Bull Content Pool I rider e i loro equipaggi si mettono al lavoro sul nuovo sito © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Talvolta i rider si uniscono per creare una linea comune © Long Nguyen/Red Bull Content Pool Lavori in corso con i sacchi di sabbia per costruire un atterraggio © Hanna Jonsson/Red Bull Content Pool Semenuk fa le ultime rifiniture © Peter Morning

A ogni rider è consentita una squadra di due aiutanti per scavare, ma non è consentito alcun attrezzo elettrico o altro materiale ad eccezione dei sacchi di sabbia. Generalmente ci sono tre giorni per scavare la Rampage e altri quattro giorni per salire sulla bici e testare la linea scelta e i salti. In questi ultimi quattro giorni, possono continuare a scavare e rimodellare le linee. A volte gli atleti si uniscono per condividere le linee che useranno in competizione e quindi possono mettere insieme le loro risorse di scavo.

Dig life at Red Bull Rampage

05 Rampage cambia location per mantenersi fresca

La Rampage si tiene vicino alla cittadina di Virgin nello Utah, ma le montagne su cui si svolge l'evento vengono generalmente cambiate ogni tot anni. Questo per dare ai ciclisti una tela bianca per ricominciare e alla fine ritagliarsi nuove linee dal nulla. Siamo ora alla quinta località di montagna diversa nella zona intorno a Virgin.

Le sedi precedenti avevano grandi rampe e lunghe discese da cui i rider potevano fare grandi trick, ma non è più così, poiché gli organizzatori hanno deciso di tornare alle radici del freeride. Ora i rider usano le caratteristiche naturali della montagna per costruire salti, drop e berms: una forma di freeride più pura e spettacolare. La location attuale in cui si svolge Rampage è arrivata nel 2018.

L'attuale sito della Red Bull Rampage © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

06 Che tipo di mountain bike vengono utilizzate nella Red Bull Rampage?

Non c'è mountain bike al mondo progettata esclusivamente per il tipo di pressione a cui la Red Bull Rampage sottopone le bici. I ciclisti in genere usano mountain bike da DH, con lunghe escursioni. I telai sono solitamente in alluminio, poiché sono più resistenti e più difficili da rompere, ma il carbonio sta iniziando a farsi strada, poiché i rider preferiscono il risparmio di peso che il materiale offre. Le bici e i loro componenti devono essere il più leggeri possibile in modo che siano facili da girare e da far girare in aria. Gli pneumatici devono essere gonfiati a massima pressione per rotolare velocemente ed evitare forature.

Vincent Tupin nel 2019 con la sua Scott Gambler © Peter Morning

07 Chi è abbastanza pazzo da competere?

La Red Bull Rampage attrae atleti da tutto lo spettro MTB. Freerider, downhiller e slopestyler vogliono tutti far parte dell'evento di mountain bike più spettacolare dell'anno. Un elenco composto da 20 a 21 rider di solito forma la lista di partenza della Red Bull Rampage. La maggior parte di questi sono rider invitati. Alcuni sono pre-qualificati dalla competizione dell'anno precedente e alcuni sono invitati con un invito, la wildcard. Più di recente, tre posti nell'elenco finale dei concorrenti sono stati resi disponibili tramite un evento di qualificazione chiamato Marzocchi Proving Grounds.

08 Vincitori precedenti della Red Bull Rampage

Nell'elenco dei vincitori sono due i leggendari atleti di mountain bike che ne hanno vinta più di una: Brandon Semenuk e Kurt Sorge. Entrambi l'hanno vinta 3 volte con Kyle Strait che l'ha vinta due volte.

Quando? Chi? 2001 Wade Simmons 2002 Tyler Klassen 2003 Cedric Gracia 2004 Kyle Strait 2008 Brandon Semenuk 2010 Cam Zink 2012 Kurt Sorge 2013 Kyle Strait 2014 Andreu Lacondeguy 2015 Kurt Sorge 2016 Brandon Semenuk 2017 Kurt Sorge 2018 Brett Rheeder 2019 Brandon Semenuk