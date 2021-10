L'edizione 2019 della Red Bull Rampage è stata a dir poco spettacolare. Basandosi sulle creazioni dell'anno precedente, i rider hanno alzato l'asticella più che mail, con un livello di stile che ha stupito tutti gli spettatori. Potreste aver già visto le tre run migliori , ma cè molto di più nella Rampage del 2019 oltre a questo: continuate a leggere per scoprire alcuni dei momenti più straordinari e bizzarri del 2019.

01 Andreu Lacondeguy gestisce la bici come nessun altro

La run di Andreu Lacondeguy

È stata l'ultima occasione della giornata per Andreu Lacondeguy, dopo che una caduta durante la sua prima run piena di trick ha compromesso le sue chance. Lo spagnolo è stato leggermente meno convincente durante la sua seconda discesa, è atterrato fuori tracciato dopo un flip in cui ha fatto fatica a tenere la bici dritta. Ha evitato incredibilmente di cadere giù dal dirupo, con i telecronisti che hanno descritto la sua manovra "come il recupero di una vita" e "una delle run più lunghe che abbiamo mai visto alla Rampage."

02 Il trofeo People's Choice Award è fantastico

Szymon Godziek vince il People's Choice Award © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Szymon Godziek era visibilmente soddisfatto quando gli è stato detto che aveva vinto il People's Choice Award, ma quando gli è stata consegnata la scultura di metallo è rimasto scioccato! "Woah... woah!" ha esclamato prima di prendersi del tempo per esaminarne la complessità. Vincere il People's Choice Award è sicuramente qualcosa di cui essere orgogliosi e, per finire, ora ha uno dei trofei più belli in circolazione da mettere sul caminetto.

03 Non c'è due senza tre

Brandon Semenuk sulla sua grande vittoria

Brandon Semenuk si è avvicinato al cancelletto di partenza con una sola cosa in mente: la redenzione. Dopo non essere riuscito a finire la sua linea alla Red Bull Rampage 2018, Semenuk ha scelto di percorrere la stessa quest'anno, con una prima run mostruosa , tirando un Cork 360 su una struttura ricostruita dall'anno precedente, e segnando di conseguenza uno spettacolare punteggio di 92,33. Alla sua ottava apparizione alla Red Bull Rampage, il fenomeno di Squamish (British Columbia) ha osservato il resto del gruppo mentre lottava per raggiungerlo. Alla fine non è accaduto, consentendo a Semenuk il lusso di concedersi un giro celebrativo per la gioia della folla impazzita.

Tre vittorie per Semenuk © Garth Milan

"È difficile da dire", ha affermato Semenuk quando gli è stato chiesto come ha vissuto questa vittoria rispetto ai suoi trionfi precedenti. “Ovviamente anche le ultime due vittorie sono state bellissime, ma per la terza sono senza parole. Non lo so, è meraviglioso". Semenuk ora si unisce a Kurt Sorge come il concorrente di maggior successo della Red Bull Rampage, con tre vittorie a testa.

04 I canadesi sono le vere star della Rampage

Semenuk si è assicurato la sua terza vittoria alla Red Bull Rampage © Paris Gore

Con i rider canadesi che hanno dominato il podio della Red Bull Rampage, conquistando il primo, il secondo e il terzo posto, non si può negare che questo Paese stia sfornando talenti su talenti. Brandon Semenuk è cresciuto nella mecca della mountain bike, Whistler, nella Columbia Britannica. Brett Rheeder proviene dal lato opposto (e molto più piatto) del Canada dal Monte Albert, nell'Ontario. Invece Tom van Steenbergen chiama casa Kelowna, nella Columbia Britannica.

Tripletta per il canadese Semenuk © Christian Pondella

Nella storia della Red Bull Rampage, gli atleti canadesi sono stati tra i primi tre per quasi tutti gli eventi, con la sola edizione 2013 che non ha visto bandiere con la foglia d'acero abbellire il suo podio. Leggende di questo sport come Wade Simmons , Kurt Sorge , Darren Berrecloth e Graham Agassiz - tutti finiti sul podio - arrivano dal Canada.

05 Non è mai un momento sbagliato per un taco

Kyle Straight lavora sul suo appetito © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Quando la maggior parte dei rider finisce la propria gara alla Red Bull Rampage, di solito c'è uno schema fisso: abbracciare gli euforici membri della famiglia, bersi un drink, firmare autografi ai fan, e fare un'intervista post-gara. Kyle Strait , due volte campione della Red Bull Rampage, invece, si è fatto direttamente un taco! Il veterano della Rampage, con il casco ancora tirato sulla testa, era a metà taco durante l'intervista post-gara. Strait si è assicurato prima un solido punteggio di 83,33 e ha pranzato poi con calma... quando la maggior parte dei mortali non sarebbe sopravvissuta al percorso, e i rider più quotati sarebbero stati ancora in iperventilazione e in un bagno di sudore. Questione di priorità.

06 Il freeride è una famiglia

Tributo di Semenuk a Jordie Lunn © Peter Morning/Red Bull Content Pool

La scomparsa della leggenda della mountain bike Jordie Lunn era fresca nella mente dei concorrenti della Red Bull Rampage 2019. La sua influente figura ha avuto un impatto sulla vita di molti biker e la comunità ciclistica si è riunita per rendere omaggio al loro amico. Graham Agassiz è stato il primo a dare il via al suo tributo, e prima che la polvere si fosse posata a terra dalla sua prima run, stava già eseguendo le 30 flessioni commemorative.

Fairclough si è fermato sul percorso per il suo tributo a Jordie Lunn © Christian Pondella

Ma il tributo più grande di tutti è stato quello di Brendan Fairclough , che ha scioccato la folla quando, alla sua seconda run, si è fermato a metà della sua struttura "Dwayne 'The Rock' Johnson" saltando giù dalla bici per fare i classici 30 piegamenti sulle braccia. Invece di cercare di migliorare il suo punteggio, il rider ha usato la sua run per onorare la memoria di un amico.

Che momento! Questo è il tributo più bello che potresti fare a un fratello... incarna semplicemente tutto ciò che c'è di bello nella Red Bull Rampage Commentatore della Red Bull Rampage

07 È una gomma o un airbag?

La camera d'aria di Storch sta per esplodere © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Quando le gomme esplodono, di solito lasciano la bici in un insieme raffazzonato. La gomma di Carson Storch è esplosa, in senso letterale! Dopo essere atterrato da un 360 eseguito su un drop enorme, la camera d'aria posteriore di Carson ha deciso di gonfiarsi in modo clamoroso. Per fortuna uno steward nelle vicinanze si è avvicinato con un coltello e l'ha fatta scoppiare, rimettendo le cose sotto controllo.

08 Downhiller da non sottovalutare

Brendan Fairclough, altrimenti noto come Canyon Flipper © Peter Morning/Red Bull Content Pool

Brendan Fairclough è un downhiller di professione e trascorre la sua estate sul circuito della Coppa del Mondo MTB . Entrando nell'arena del freeride, il discesista ha dimostrato di non essere un rider da sottovalutare. Eseguire un backflip sull'enorme canyon gap (15 m di altezza!) ha fatto esplodere i fan e i commentatori, e continuare con un backflip no-hander (che ha deciso di imparare appositamente per la Rampage) lo ha visto fissare il suo punteggio più alto fino a oggi: 87,66.

09 Emil Johansson è entrato nella storia come rookie

La run di Emil Johansson

La ventenne star dello slopestyle Emil Johansson ha vinto il Red Bull Joyride 2019 e ha ricevuto un invito a sorpresa all'ultimo minuto alla Red Bull Rampage dopo che un atleta si è ritirato per infortunio. Con 72 ore di preavviso, è stato un vorticoso viaggio sino allo Utah per il giovane e talentuoso svedese.