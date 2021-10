Il vocabolario della Rampage for dummies

Se state guardando la Red Bull Rampage per la prima volta, potreste rimanere spaesati dal linguaggio usato dagli speaker. Ma non temete, siamo qui per aiutarti a colmare il vuoto tra i biker e il resto del mondo. Continuate a leggere per un'analisi del vocabolario della mountain bike e dei nomi dei trick più usati. Questo è il vostro dizionario per la Red Bull Rampage.

360/720: Questi sono gradi di rotazione in un salto, quindi un 360 è un cerchio completo. Il trick può anche essere "cork", dove la rotazione è fuori asse, come un cavatappi.

Il Best Trick di Cam Zink alla Rampage 2014

Bail: Saltare dalla bici per evitare un incidente, di solito quando il biker e la bici sono a mezz'aria, cosa che succede spesso alla Rampage.

Blowout: Un atterraggio così forte su una ruota che fa saltare via lo pneumatico dal cerchio, non va affatto bene!

Booter: Un salto enorme dove bisogna mostrare il massimo impegno. Può anche riferirsi a una struttura artificiale, progettata per dare a un rider una maggiore elevazione in aria quando salta da essa. Queste strutture sono un classico della Rampage.

Graham Agassiz esplode fuori dal booter Polaris RZR © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Bottoming out: Quando un pilota va a fondo corsa con le sospensioni in un atterraggio. Può essere un "bottom out" duro, che schiaccia la forcella (anteriore) e/o l'ammortizzatore (posteriore) in fondo alla loro escursione, o uno morbido dove il rider arriva in modo più dolce alla fine della corsa disponibile.

Buckled wheel: Se una ruota si deforma sotto sforzo, non passerà più attraverso la forcella, o se lo fa, l'oscillazione della ruota renderà la bici inguidabile. Questo succede raramente perché la maggior parte dei biker usa ruote sovradimensionate.

Percorsi estremi richiedono un pedaggio pesante © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Can-can: Un trick, o un'aggiunta a un trick, dove il rider toglie il piede dal pedale e scalcia dall'altro lato della bici come un ballerino di can-can (più o meno). A Brandon Semenuk piace inserire i can-can nei backflip e in altri trick per alzare il livello dello stile.

Canyon Gap: È proprio come sembra, un salto che attraversa un canyon. È una delle caratteristiche principali dell'attuale location della Rampage, con una partenza abbozzata e un atterraggio che richiede un grande sforzo da parte del rider per evitare una brutta caduta.

Grosso, cattivo, e bellissimo: questo è Rampage Canyon Gap © John Gibson/Red Bull Conttent Pool

Chute: Una stretta gola di roccia in cui i rider si "calano" e scendono in sella. Spesso diventano un ottimo modo per prendere velocità, ma possono essere rocciosi non lasciando spazio ai rider per evitare gli ostacoli.

Dialled: Termine usato per descrivere una discesa perfettamente eseguita alla Rampage.

Drop: Dove un rider salta da uno stacco quasi piatto e la traiettoria della bici in aria è immediatamente verso il basso o verticale.

Dropping in: Quando i rider iniziano la loro run alla Rampage partendo da fermi presso la piattaforma collocata in cima alla montagna.

Darren Berrecloth droppa alla Rampage 2002 © Christian Pondella/Red Bull

Hucking: In genere si riferisce all'affrontare un drop. Potreste anche sentire "huck to flat" che suona come il cadere da una grande altezza su un terreno piatto. Non è un bene per i rider e/o le bici, è sempre preferibile un atterraggio morbido.

Landing: L'atterraggio è una transizione inclinata dall'aria al terreno, la costruzione dei landing rende possibili salti più grandi.

Syzmon Godziek livella un landing © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Kicker: Un salto, di solito artificiale, che darà al rider uno stacco molto più elevato per regalargli più tempo in volo.

Line: La linea è la sequenza di salti e drop che un rider usa per andare dalla partenza in alto all'arrivo in basso.

Oppo/Opposite: Proprio come essere mancini o destri, i rider hanno una preferenza su come ruotare durante i trick. Se un rider ruota in un modo diverso dalla sua direzione preferita mentre esegue un trick, sta facendo un "opposite".

Sending: Questo è davvero solo un altro modo di dire "fare". Si potrebbe "tirare" un grande drop o un canyon gap, così come un trick.

Szymon Godziek tira un trick alla Rampage 2018 © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Step-down: Questo è il punto in cui il pilota si lancia verso una sezione inferiore del pendio da una superiore attraverso un gradone, o dente.

Step-up: Un salto in cui un rider atterra più in alto rispetto al punto in cui è decollato.

Superman: Il rider toglie i piedi dai pedali e allunga il corpo dietro la bici, come Superman. Szymon Godziek è famoso per questo trick.

Take-off: Si tratta di un dente artificiale che manda i rider in aria sopra di esso, per affrontare un gap o semplicemente un salto.

