Le misure del telaio sono cambiate in ogni taglia dall'anteriore al posteriore, ma uno degli angoli, se non il più importante, è quello del tubo sterzo. Lo sterzo è il grande tubo anteriore attraverso il quale scorre la forcella e negli ultimi 20 anni sono diventati drasticamente più aperti. Un angolo dello sterzo più aperto conferisce alla bici un passo più lungo, rende la guida più pigra, e mette ulteriormente la ruota anteriore davanti al ciclista: una sensazione gradita quando si affrontano drop enormi o si cercano di condurre curve spondate in velocità.

Man mano che gli angoli del tubo sterzo diventavano più aperti e le dimensioni della reach si allungavano, i biker trovavano maggiore sicurezza e stabilità. Questa progressione ha contribuito a far evolvere le dimensioni degli ostacoli e la tecnicità del terreno su cui è possibile girare alla Red Bull Rampage. Guardate una bici del 2001 e un'altra del 2021, e vedrete la seconda molto più lunga e aperta nel complesso, con pochissimi punti in comune.

Grazie ai rider che si sono spinti oltre i limiti negli ultimi due decenni, gli ingegneri hanno lavorato per fare lo stesso sul fronte del design. I programmi di progettazione assistita al computer e molti altri passaggi high-tech vengono utilizzati per sviluppare e verificare la resistenza, i cicli di vita, e la durata dei prodotti. Tutto ciò ha portato a bici più leggere, più robuste, e più affidabili.

