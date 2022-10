Brett Rheeder incoronato due volte campione della Red Bull Rampage

In vista della finale, Brett Rheeder sembrava sicuro di sé e tranquillo. Ha guidato diligentemente durante i suoi giorni di pratica, mettendo ripetutamente in fila ogni cosa fino a quando tutto non è andato al proprio posto. Percorrere la traiettoria scelta è stata un'impresa enorme, e Rheeder e il suo team stavano ancora costruendo la linea fino all'ultimo momento di pratica. Inoltre, Rheeder non gareggiava alla Rampage da tre anni. Durante quel periodo, il rider ha subito una manciata di infortuni significativi, come la rottura del femore sinistro. Nonostante questa pausa, Rheeder ha guidato più forte che mai, entusiasmando sia i giudici che il pubblico con la sua linea impeccabile.

