Da debuttante a campione: Hayden Zablotny vince la 19ª Red Bull Rampage
La Red Bull Rampage è stata un'emozionante sfida tra veterani e nuovi arrivati. Alla fine l'ha spuntata un principiante che ha coronato la sua favola nell'evento di freeride più importante al mondo.
Alla Red Bull Rampage i pronostici "sicuri" non esistono. I veterani possono vantare esperienza e competenza, ma un rider alle prime armi può facilmente far saltare in aria le previsioni. Questo scenario (non così inusuale) si è verificato alla Red Bull Rampage 2025 maschile, che ha fatto scoprire al mondo un talento emergente che nessuno alla vigilia aveva messo in cima alla lista dei favoriti.
Dopo due intensi turni di gara, l'esordiente Hayden Zablotny ha meritato il successo, diventando il primo esordiente a vincere dopo la vittoria di Brandon Semenuk nel 2008. Commesso un errore nella prima manche, Zablonty si è riscattato nella seconda regalando al pubblico la manche più impegnativa della giornata, con addirittura sette figure. Sul podio con la sorpresa di questa edizione sono saliti Thomas Genon al secondo posto e Tom Van Steenbergen al terzo.
La vittoria di Zablonty è stata sudata. Le sfide sono insite nella Red Bull Rampage e madre natura nel periodo di gara è stata particolarmente incostante. Pioggia e vento hanno martellato l'area durante le prove, producendo alcune delle condizioni più difficili nella storia della Red Bull Rampage. Alla fine il cielo si è schiarito verso il giorno delle finali e gli atleti che hanno perseverato, sono riusciti a scendere dalle linee costruite con precisione e trick tecnici.
La struttura del 2025, che si erge come un anfiteatro naturale, è un luogo familiare per l'evento di freeride più esigente in assoluto. Ha ospitato le edizioni 2016/17/21 e permette di realizzare grandi trick. Questo percorso è uno dei preferiti dagli atleti e dai fan ed è stato il punto di partenza di innumerevoli momenti storici. Le scogliere di Virgin, con discese e salti, hanno ridefinito la mountain bike freeride a ogni occasione e domenica 19 ottobre 2025 i 17 finalisti in gara hanno aggiunto la loro pagina scritta su questa montagna.
Volevo solo costruire qualcosa che mettesse in mostra il mio stile e su cui sarei stato entusiasta di pedalare.
La parabola di Hayden Zablonty, da principiante a campione
Cinque anni fa, il ventiduenne Zablonty è passato dalle gare di discesa al freeride dopo aver partecipato all'evento di slopestyle di Tom Van Steenbergen. Una volta imparato il suo primo backflip, ne è rimasto affascinato. La Red Bull Rampage è diventata un obiettivo naturale per lui, che ama sia mettersi alla prova in bici che costruire percorsi.
Non è facile essere un principiante, soprattutto in una location esigente come quella che ha ospitato tre edizioni della Red Bull Rampage. La maggior parte dei tratti è occupata dai rider veterani e non c'è molto spazio per le nuove idee dei rookie. Determinato a trovare il suo modo unico di scendere dalla montagna, Zablonty ha però costruito una sezione superiore completamente nuova. Il suo ingresso era uno dei tratti più difficili: un doppio salto impegnativo che richiedeva il 100% di precisione.
Guarda la discesa vincente di Hayden Zablotny:
La prima manche di Zablonty è iniziata bene, ha percorso la sua terrificante sezione superiore con facilità, mettendo insieme quella che sembrava una performance solida. Il suo slancio si è fermato per un piccolo errore nel passaggio di trasferimento. L'incidente ha fatto sì che la sua occasione di convincere i giudici si riducesse a un tutto per tutto nella seconda manche. "Ho cercato di rimanere il più calmo possibile e di tenere i nervi sotto controllo" ha spiegato poi a posteriori Zablonty.
Scendendo, Hayden ha ripetuto la sua run precdente, attraversando la sezione superiore impegnativa, considerata una delle caratteristiche più difficili in assoluto del percorso. La salita che lo aveva inizialmente ostacolato non è stata un problema al secondo giro. Scendendo dalla montagna, ha svelato i suoi trick: flatspin, nac nac, one foot tabletop, backflip, 360, suicide no-hander e un flatspin. I giudici lo hanno premiato con il punteggio di 96.00, lanciandolo in testa alla classifica e verso la sua prima vittoria ad alti livelli.
Tredici anni di carriera per Thomas Genon, finalmente sul podio
Genon ha partecipato per la prima volta alla Red Bull Rampage nel 2012. Negli ultimi tredici anni ha saputo fondere magistralmente la tecnicità dello slopestyle con la peculiarità del terreno del freeride. Ha scalato diligentemente le classifiche, arrivando tra i primi 10 per otto volte.
Quest'anno, alla sua 12a Red Bull Rampage, il belga sperava di salire finalmente sul podio. Nella prima manche anche lui non è riuscito a esprimersi al meglio, ma nella seconda ha fatto vedere quanto vale inanellando due 360, un 270, un backflip, un suicide no-hander tabletop e un flatspin. Una volta raggiunto il traguardo, a Genon tremavano le mani per l'adrenalina. "Mi sono reso conto che il primo spin drop sarebbe stato il punto decisivo. Avevo in mente un altro trick, ma non ho esagerato perché non volevo buttare via tutto. Il podio è un sogno, non bisogna mai smettere di crederci" ha dichiarato al termine della sua prova. La strategia conservativa ha funzionato. Thomas ha ottenuto un punteggio di 94,35 che gli è valso il secondo posto.
Tom Van Steenbergen sconfigge i suoi demoni
Tom Van Steenbergen ha una storia dolorosa che lo lega a questo luogo. Alla Red Bull Rampage del 2021, ha sbagliato l'atterraggio in un backflip e si è rotto in più parti l'anca destra e sinistra, un pezzo della parte superiore del femore e la parte inferiore di una vertebra. Sfidando le previsioni dei medici, secondo cui non sarebbe stato in grado di tornare a gareggiare, si ripresentò nel deserto con la sua bicicletta già l'anno successivo.
Com'è nel suo stile ha abbandonato il cancelletto di partenza con grande determinazione, scegliendo di iniziare con un caveman. Il canadese ha portato a termine la sua corsa aggiungendo alla sua serie di trick un backflip, un 360 e un backflip. La sua si preannunciava una manche da podio, fino a quando non si è schiantato nel tentativo di fare un cork 720. "Già durante la prima manche mi sono reso conto dell'errore che avevo commesso e ho capito come aggiustare il tiro" ha spiegato tagliato il traguardo della seconda manche, che gli è valsa 94,00 punti. "Sono così sollevato, ho numerosi precedenti negativi su questo circuito, quindi sono molto contento di aver ottenuto il podio".
Oltre il podio della Red Bull Rampage
Il rider di casa Jaxson Riddle si è aggiudicato il premio Utah Sports Commission Best Trick per il suo Heelclick Backflip, ispirato alle sue origini nel motocross. "Nessuno ha mai portato questo trick alla Red Bull Rampage e ha tentato di farlo su uno step down, quindi ho pensato di cimentarmi in entrambe le cose e ha funzionato" ha commentato Riddle.
Il premio DECKED Digger è andato al team di Hayden Zablotny, che ha dato vita ad una linea nuova in questo sito storico. La squadra del numero 1 di questa edizione è stata premiata per aver realizzato una costruzione inedita che ha richiesto tenacia, creatività e ottimismo.
Lo spagnolo Adolf Silva ha vinto il premio BFGoodrich Tires Toughness Award grazie alla sua resistenza durante le prove per mettere insieme la sua corsa. Il premio McGazza Spirit, votato dagli atleti, è stato assegnato ad Aiden Parish, che ha subito un infortunio durante l'allenamento, ma ha mantenuto il morale alto durante le giornate di scavo e di corsa. Ha pianificato di fare le cose in grande per la gara, facendo un incredibile salto di oltre 28 metri durante le prove.
Insieme, veterani e new entry del circuito hanno inaugurato il prossimo capitolo della mountain bike freeride. L'anno prossimo, un nuovo gruppo di atleti tornerà in questi luoghi sacri per portare avanti questa tradizione.
