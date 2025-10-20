Da debuttante a campione: Hayden Zablotny vince la 19ª Red Bull Rampage

La vittoria di Zablonty è stata sudata. Le sfide sono insite nella Red Bull Rampage e madre natura nel periodo di gara è stata particolarmente incostante. Pioggia e vento hanno martellato l'area durante le prove, producendo alcune delle condizioni più difficili nella storia della Red Bull Rampage. Alla fine il cielo si è schiarito verso il giorno delle finali e gli atleti che hanno perseverato, sono riusciti a scendere dalle linee costruite con precisione e

e permette di realizzare grandi trick. Questo percorso è uno dei preferiti dagli atleti e dai fan ed è stato il punto di partenza di innumerevoli momenti storici. Le scogliere di Virgin, con discese e salti, hanno ridefinito la mountain bike freeride a ogni occasione e domenica 19 ottobre 2025 i 17 finalisti in gara hanno aggiunto la loro pagina scritta su questa montagna.

Cinque anni fa, il ventiduenne Zablonty è passato dalle gare di discesa al freeride dopo aver partecipato all'evento di slopestyle di Tom Van Steenbergen. Una volta imparato il suo primo backflip, ne è rimasto affascinato. La Red Bull Rampage è diventata un obiettivo naturale per lui, che ama sia mettersi alla prova in bici che costruire percorsi.

Cinque anni fa, il ventiduenne Zablonty è passato dalle gare di discesa al freeride dopo aver partecipato all'evento di slopestyle di Tom Van Steenbergen. Una volta imparato il suo primo backflip, ne è rimasto affascinato. La Red Bull Rampage è diventata un obiettivo naturale per lui, che ama sia mettersi alla prova in bici che costruire percorsi.

Cinque anni fa, il ventiduenne Zablonty è passato dalle gare di discesa al freeride dopo aver partecipato all'evento di slopestyle di Tom Van Steenbergen. Una volta imparato il suo primo backflip, ne è rimasto affascinato. La Red Bull Rampage è diventata un obiettivo naturale per lui, che ama sia mettersi alla prova in bici che costruire percorsi.

Non è facile essere un principiante, soprattutto in una location esigente come quella che ha ospitato tre edizioni della Red Bull Rampage. La maggior parte dei tratti è occupata dai rider veterani e non c'è molto spazio per le nuove idee dei rookie. Determinato a trovare il suo modo unico di scendere dalla montagna, Zablonty ha però costruito una sezione superiore completamente nuova. Il suo ingresso era uno dei tratti più difficili: un doppio salto impegnativo che richiedeva il 100% di precisione.

Non è facile essere un principiante, soprattutto in una location esigente come quella che ha ospitato tre edizioni della Red Bull Rampage. La maggior parte dei tratti è occupata dai rider veterani e non c'è molto spazio per le nuove idee dei rookie. Determinato a trovare il suo modo unico di scendere dalla montagna, Zablonty ha però costruito una sezione superiore completamente nuova. Il suo ingresso era uno dei tratti più difficili: un doppio salto impegnativo che richiedeva il 100% di precisione.

Non è facile essere un principiante, soprattutto in una location esigente come quella che ha ospitato tre edizioni della Red Bull Rampage. La maggior parte dei tratti è occupata dai rider veterani e non c'è molto spazio per le nuove idee dei rookie. Determinato a trovare il suo modo unico di scendere dalla montagna, Zablonty ha però costruito una sezione superiore completamente nuova. Il suo ingresso era uno dei tratti più difficili: un doppio salto impegnativo che richiedeva il 100% di precisione.

La prima manche di Zablonty è iniziata bene, ha percorso la sua terrificante sezione superiore con facilità, mettendo insieme quella che sembrava una performance solida. Il suo slancio si è fermato per un piccolo errore nel passaggio di trasferimento. L'incidente ha fatto sì che la sua occasione di convincere i giudici si riducesse a un tutto per tutto nella seconda manche. "Ho cercato di rimanere il più calmo possibile e di tenere i nervi sotto controllo" ha spiegato poi a posteriori Zablonty.

La prima manche di Zablonty è iniziata bene, ha percorso la sua terrificante sezione superiore con facilità, mettendo insieme quella che sembrava una performance solida. Il suo slancio si è fermato per un piccolo errore nel passaggio di trasferimento. L'incidente ha fatto sì che la sua occasione di convincere i giudici si riducesse a un tutto per tutto nella seconda manche. "Ho cercato di rimanere il più calmo possibile e di tenere i nervi sotto controllo" ha spiegato poi a posteriori Zablonty.

La prima manche di Zablonty è iniziata bene, ha percorso la sua terrificante sezione superiore con facilità, mettendo insieme quella che sembrava una performance solida. Il suo slancio si è fermato per un piccolo errore nel passaggio di trasferimento. L'incidente ha fatto sì che la sua occasione di convincere i giudici si riducesse a un tutto per tutto nella seconda manche. "Ho cercato di rimanere il più calmo possibile e di tenere i nervi sotto controllo" ha spiegato poi a posteriori Zablonty.

Scendendo, Hayden ha ripetuto la sua run precdente, attraversando la sezione superiore impegnativa, considerata una delle caratteristiche più difficili in assoluto del percorso. La salita che lo aveva inizialmente ostacolato non è stata un problema al secondo giro. Scendendo dalla montagna, ha svelato i suoi trick: flatspin, nac nac, one foot tabletop, backflip, 360, suicide no-hander e un flatspin. I giudici lo hanno premiato con il punteggio di 96.00, lanciandolo in testa alla classifica e verso la sua prima vittoria ad alti livelli.

Scendendo, Hayden ha ripetuto la sua run precdente, attraversando la sezione superiore impegnativa, considerata una delle caratteristiche più difficili in assoluto del percorso. La salita che lo aveva inizialmente ostacolato non è stata un problema al secondo giro. Scendendo dalla montagna, ha svelato i suoi trick: flatspin, nac nac, one foot tabletop, backflip, 360, suicide no-hander e un flatspin. I giudici lo hanno premiato con il punteggio di 96.00, lanciandolo in testa alla classifica e verso la sua prima vittoria ad alti livelli.

Scendendo, Hayden ha ripetuto la sua run precdente, attraversando la sezione superiore impegnativa, considerata una delle caratteristiche più difficili in assoluto del percorso. La salita che lo aveva inizialmente ostacolato non è stata un problema al secondo giro. Scendendo dalla montagna, ha svelato i suoi trick: flatspin, nac nac, one foot tabletop, backflip, 360, suicide no-hander e un flatspin. I giudici lo hanno premiato con il punteggio di 96.00, lanciandolo in testa alla classifica e verso la sua prima vittoria ad alti livelli.