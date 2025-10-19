Robin Goomes è la miglior donna del Red Bull Rampage per la seconda volta

C'è uno schema comune alla Red Bull Rampage : il secondo anno alza sempre il livello. Con una maggiore esperienza alle spalle, gli atleti sognano più in grande e si spingono oltre i limiti. Le donne non hanno fatto eccezione. Sfruttando lo slancio della prima edizione della Red Bull Rampage femminile, dodici delle migliori freerider sono arrivate nel deserto pronte a scendere in pista e sette hanno gareggiato il giorno delle finali regalandoci uno spettacolo mozzafiato.

Dopo due turni di gara entusiasmanti, Robin Goomes ha conquistato il titolo della Red Bull Rampage 2025, assicurandosi la seconda vittoria consecutiva nell'iconico evento di freeride. Ha dimostrato di essere la più forte con una manche ricca di trick e terreni tecnici, entrando così a far parte di un gruppo elitario di campioni della Red Bull Rampage che hanno vinto due volte questa gara mito. Completano il podio della seconda Red Bull Rampage femminile di sempre Hannah Bergemann al secondo posto e Georgia Astle, piazzatasi al terzo.

Robin Goomes è la due volte campionessa della Red Bull Rampage © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool Il mio obiettivo principale era di disputare una buona manche. Ovviamente volevo vincere, ma tutto ciò che puoi controllare è correre al meglio e se ci riesci, hai buone possibilità di primeggiare. Robin Goomes

Le vittorie alla Red Bull Rampage non si regalano, si combattono e meritano sul campo. Il deserto è un ambiente volubile e ostico. Quest'anno i rider, sia uomini che donne, hanno lottato contro alcune delle condizioni meteorologiche più difficili nella storia della Red Bull Rampage. Pioggia e vento hanno vanificato il prezioso tempo a disposizione per le prove, facendo slittare l'evento di un giorno. Tuttavia, i partecipanti sono stati all'altezza della sfida, dimostrando perché sono i migliori al mondo.

Robin Goomes, Hannah Bergemann e Georgia Astle festeggiano sul podio © Long Nguyen / Red Bull Content Pool

Il giorno delle finali si è chiuso il cerchio. In questo stesso luogo, nel 2019, sei donne hanno gettato le basi della crescita del movimento "in rosa" durante la prima Red Bull Formation, una sessione di progressione freeride femminile volta a promuovere le future rider della Rampage . Sei anni dopo, un mix di veterane e nuovi talenti ha portato avanti questa eredità, realizzando molte novità per le donne nel freeride.

Robin Goomes consolida la sua eredità

Tutti gli occhi erano puntati sulla campionessa in carica Robin Goomes prima dell'evento. La neozelandese è arrivata nel deserto decisa a ripetere il suo successo, dedicando molte ore alla costruzione della sua traccia con il suo team. Nonostante le condizioni sfavorevoli, durante le prove, Goomes ha accennato alla ride in programma per la finale, cimentandosi in suicide senza mani e backflip. Ammirandola a testa in giù sulla sua bici è stato chiaro che sarebbe stata la concorrente da battere per il primo posto.

La sua strategia originale prevedeva la collaborazione con Casey Brown e Hannah Bergemann per ricostruire il drop di Nico Vink del 2015. Quando l'ingresso si è rivelato troppo impegnativo da sbloccare, Goomes ha cambiato piano, unendosi al gruppo di Harriet Burbridge-Smith. La nuova partenza è stata creativa, collegando un salto tecnico con un perno del freno anteriore su una cresta senza zona di caduta. Ma il cambiamento dell'ultimo minuto è stato anche un grosso rischio. La prima volta che ha provato la nuova manovra è stata la sera prima delle finali.

Dopo il livello impostato dalle sei concorrenti che l'hanno preceduta, Goomes è scesa per ultima per reclamare il suo titolo. Alla fine il cambiamento dell'ultimo minuto ha dato i suoi frutti. Ha unito un altro drop con uno scivolo giocoso. Poi è arrivata una sequenza di cadute e salti in cui ha eseguito un suicide no-hander, un backflip, un crankflip e un altro suicide no-hander. Per concludere, Goomes ha eseguito un altro backflip. A differenza delle altre rider che hanno meritato la finale, ha eseguito un backflip in discesa, il tipo di salto più tecnico da eseguire. Sufficiente per superare il punteggio di 89,33 di Bergemann? I giudici hanno risposto di sì, facendo passare Robin in vantaggio di 17 punti.

Uno dei backflip che ha portato Robin Goomes alla vittoria © Long Nguyen / Red Bull Content Pool

A questo punto però Goomes non poteva ancora festeggiare mentre l'intera squadra risaliva la montagna per la seconda manche. Ha aspettato al cancelletto di partenza, chiedendosi se il punteggio sarebbe rimasto invariato man mano che ogni atleta scendeva. Quando Bergemann è arrivata al traguardo, è stato evidente che la battaglia era tra le ultime due rider al via. Bergemann, tuttavia, non è riuscita a migliorare il suo punteggio nella seconda manche, consolidando la seconda vittoria di Goomes.

Il sogno di Hannah Bergemann realizzato

Sei anni fa, Hannah Bergemann è arrivata alla Red Bull Formation 2019 come un talento emergente con alcuni piazzamenti di rilievo nelle gare di enduro. Una performance straordinaria alla Red Bull Formation ha ridefinito completamente il suo percorso. Hannah ha lasciato il suo lavoro quotidiano per diventare un'atleta a tempo pieno, definendosi una freerider. È stata una delle poche donne che si è dedicata alla progressione e al cinema, mostrando alle aspiranti freerider che una carriera al di là del nastro di gara era a portata di mano.

La partecipazione alla Red Bull Rampage è diventata la sua stella polare. L'anno scorso avrebbe dovuto partecipare, ma ha dovuto rinunciarvi a causa di un infortunio. Con pazienza e diligenza, è tornata in forma, pronta a mostrare al mondo ciò che è in grado di fare. Una volta sul posto, Bergemann si è sentita a suo agio sul terreno dello Utah. Durante le prove, ha superato con apparente semplicità salti da vertigine, sottolineando quanto si stesse divertendo creando la sua linea.

Guarda la strada di Hannah Bergemann verso il podio:

Per le finali, ha fatto una scelta simile a quella di Robin Goomes ed è passata alla linea di partenza di Vaea Verbeeck. La nuova partenza le ha permesso di sfruttaare i suoi punti di forza nel controllo dei freni e nell'esposizione. Da lì, ha messo insieme un canyon gap, una sezione ritmica, il suo drop più grande e un trick jump, che ha eseguito con un backflip - diventando la seconda donna a eseguire un backflip alla Red Bull Rampage. L'intera manche è stata sicura di sé e composta, tanto da farle guadagnare un punteggio di 89,33.

Il punteggio di Bergemann è rimasto il migliore fino a quando la campionessa in carica Goomes non è scesa in pista, superandola di 0,17 punti. "Il punteggio era così stretto che mi sembrava di dover provare qualsiasi cosa per cambiarlo" ha detto la Bergemann, che ha aggiunto un trick nella sua seconda manche, ma non è stato sufficiente. "Sono comunque molto contenta di come ho gareggiato e di come hanno gareggiato tutti. Il mio obiettivo è stato raggiunto e salire sul podio è una ciliegina sulla torta" ha dichiarato alla fine della gara.

Georgia Astle mantiene la costanza

L'anno scorso, Astle è entrata in corsa come riserva e ha stupito tutti con un impressionante secondo posto finale. Questa volta la canadese ha attaccato il terreno della Red Bull Rampage con la tenacia di una veterana. Il suo obiettivo era di rimanere fluida tra le sue caratteristiche principali, dato che questo luogo presentava trasferimenti più tortuosi rispetto a quello con i drop dell'anno scorso, nel complesso più lineare.

Georgia Astle alla carica nella Red Bull Rampage © Paris Gore / Red Bull Content Pool

Astle si è affidata alla tecnica, scegliendo di affrontare il drop in di Brett Rheeder del 2014, lento e ripido. Ha affrontati i salti con autorità, atterrando senza problemi. È stata una delle due sole rider a centrare l'iconico drop El Presidente di oltre 16 metri, che ha collegato con il suo caratteristico suicide no-hander. La sua esecuzione composta e potente le è valsa un punteggio di 87,66. "Sono così sollevata per tutte le ragazze" ha commentato Georgia con un sorriso raggiante. "Tutte hanno disputato due manche. Non c'era vento e sono entusiasta per noi".

Progressi per tutta la squadra

Oltre alle atlete salite sul podio, va sottolineato che l'argentina Cami Nogueira si è aggiudicata il BFGoodrich Tires Toughness Award dopo essere rientrata da un infortunio che l'aveva tenuta fuori per un giorno durante le prove. Con grinta e abilità ha completato il suo audace scivolo d'ingresso e il massiccio salto a metà linea. Il premio DECKED Digger è andato al team dell'americana Chelsea Kimball , che ha resuscitato l'imponente caratteristica della corazzata della Red Bull Rampage 2023 e, terminate le proprie linee, ha sostenuto le altre squadre.

Nel frattempo, il premio McGazza Spirit, votato dagli atleti, è andato all'unanimità a Hannah Bergemann per il suo ritorno alla Red Bull Rampage con una run solida. I rider hanno notato che ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo e un alto livello di energia durante l'evento. "È un onore ricevere questo premio. Kelly McGarry è una persona speciale e incarna lo spirito di questo sport. Ricevere questo premio è un onore di altissimo livello" ha spiegato Bergemann.

Hannah Bergemann esegue un salto mortale all'indietro © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool Kirsten Van Horne realizza un suicide no hand © Long Nguyen / Red Bull Content Pool

Infine, il premio Best Trick della Utah Sports Commission è andato a Kirsten Van Horne per il suo coraggioso suicide no-hander sul big drop a metà della discesa. "Ieri [durante le prove] ero delusa perchè non mi sentivo a mio agio nel fare alcun trick. Volevo essere in grado di realizzarne almeno uno alla Rampage, quindi essere riuscita a svoltare nel corso dell'evento mi rende davvero orgogliosa di me stessa" ha commentato.

La Red Bull Rampage femminile si conclude con una lista di nomi e momenti che sono rimasti impressi nei libri di storia del freeride. Insieme, queste atlete hanno inaugurato il nuovo capitolo di questo sport. L'asticella è stata alzata ulteriormente e il tempo ci dirà quanto in alto le atlete riusciranno a portarla.