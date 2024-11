Red Bull Rapsody: ASTRO x ELETTRONICA

Bisogna dire che l'effetto è grandioso . La voce in autotune del pupillo di Ghali qui viene riverberata per adattarsi perfettamente all'habitat garage tribale tipo Burial o Moderat che Giorgio ha setuppato per l'occasione. Due diverse fonti, da due differenti parti della stessa stanza ben separate anche cromaticamente , convergono verso il nostro orecchio per farci accapponare la pelle.