Red Bull Rapsody: ICY SUBZERO X QUARTETTO D'ARCHI

La musica classica da camera quindi incontra il rap a metà strada, in un clash inusuale ma che alla fine, oh, funziona da paura . Giulia Chiapponi, Fausto Cigarini, Clarissa Marino e Margherita Pelanda: due violini, una viola e un violoncello, nella formazione canonica del quartetto, alternano fraseggi in staccato, pizzicato o dolci carezze dell'arco sulle corde. In tutto ciò, sopra questa morbida nuvola armonica, il rapper romano costruisce una riflessione personale, fatta di momenti di insight ma anche di rime minacciose.

La musica classica da camera quindi incontra il rap a metà strada, in un clash inusuale ma che alla fine, oh, funziona da paura . Giulia Chiapponi, Fausto Cigarini, Clarissa Marino e Margherita Pelanda: due violini, una viola e un violoncello, nella formazione canonica del quartetto, alternano fraseggi in staccato, pizzicato o dolci carezze dell'arco sulle corde. In tutto ciò, sopra questa morbida nuvola armonica, il rapper romano costruisce una riflessione personale, fatta di momenti di insight ma anche di rime minacciose.