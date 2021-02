Red Bull Regionaaali ti porta al Red Bull Athlete Performance Center

non è la solita sfida di running: accumuli km per la tua regione e la aiuti a diventare la regione più veloce d’Italia. Concludi la sfida su Strava e diventa il runner con il più alto numero di km percorsi per vincere un'incredibile esperienza presso il

Il Red Bull APC è un centro polispecialistico che si occupa di performance sportive. La perfezione nello sport è difficile da raggiungere, non è certo cosa da tutti. Per questo motivo solo i migliori atleti si allenano qui, insieme a un team di medici e professionisti specializzati.

L'Athlete Performance Center è il luogo preferito dagli atleti Red Bull per dar vita ai propri sogni e per spostare i propri limiti. Allenatori, nutrizionisti, fisioterapisti, psicologi dello sport. La squadra sarà a vostra disposizione per farvi vivere un’esperienza indimenticabile e per farvi conoscere meglio il ruolo del vostro corpo e della vostra mente quando praticate sport.

Niente paura, è già tutto organizzato da Red Bull per il viaggio a Salisburgo. Volo diretto da Roma o da Milano, tutti i transfer necessari e 2 notti in un hotel da favola.

