Red Bull Regionaaali: i percorsi preferiti di Mazzara e Piffaretti

Massimiliano ha invece iniziato a gareggiare sin dall’età di 8 anni, con i primi successi che non tardano ad arrivare. La sua grande performance del 2012 lo ha visto classificarsi al primo posto sia nei campionati italiani assoluti che nei campionati europei.

Alessandro e Massimiliano fanno parte di una nuova generazione di atleti, in grado di passare dallo skate allo snowboard, dal rap ai videogiochi, senza mai trascurare la grande passione per la quale dedicano anima e corpo, allenandosi praticamente tutti i giorni, sempre alla ricerca della perfezione.

