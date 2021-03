Red Bull Regionaaali: Intervista a Gianluca Gazzoli

Gianluca Gazzoli non è solo un conduttore radiofonico e televisivo, un videomaker e un grande narratore di storie. Iperattivo per natura, ama lo sport, correre, giocare a calcio, tirare a canestro, surfare sulla neve e tentare nuovi trick con lo skateboard.

Oggi è con noi per raccontarci il suo rapporto con lo sport e come si sta preparando alla sfida

Ciao Gianluca, complimenti per aver accettato la sfida Red Bull Regionaaali! Ci racconti come hai conosciuto la corsa?

Durante i miei viaggi, di lavoro o di piacere, mi porto sempre un paio di scarpe da corsa perché mi piace un sacco correre nei posti più disparati del mondo e che non conosco. Ho corso dal Rwanda, nel centro dell’Africa, alle spiagge del Messico. Ma il posto in cui sogno sempre di tornare a correre è New York.

Tendenzialmente il mio preferito è quello vicino a casa. Mi piace correre lungo il naviglio Martesana. Mi sembra ogni volta di prendermi una pausa dalla città e dalla sua frenesia. Ogni volta che riesco, esco e sono in mezzo al verde. Ne conosco i riferimenti e le distanze perfettamente. So dovevo arrivare quando voglio fare 5, 7 o 10 km senza neanche bisogno del GPS.

Cerco di fare più uscite da 7 km rispetto a meno uscite ma più lunghe. Sapere di star fuori per max 40/45 minuti mi aiuta molto mentalmente a mantenere una costanza in giornate piene di impegni.

Non corro mai distanze particolarmente lunghe. Ho fatto al massimo 20 km quando mi preparavo per la mezza maratona.

Cerco di andare a correre al mattino presto. C’è un fascia oraria intorno alle 8 dove so di non togliere tempo, né al lavoro, né alla famiglia. Il casino è riuscire ad alzarsi dal letto ogni volta!

