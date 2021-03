Red Bull Regionaaali: Intervista a Najla Aqdeir

Najla Aqdeir ha 24 anni, ha origini libiche e vive in Italia dal 2005. Seconda figlia di tre sorelle, ha un passato difficile alle spalle, ma oggi è una delle promesse dell’atletica leggera, e tra i suoi obiettivi c'è la volontà di avvicinare le sue coetanee alla cultura dello sport, ciò che le ha permesso di integrarsi al meglio quando è arrivata nel Bel Paese. E perché no, vincere tutto.

Anche lei parteciperà alla sfida Red Bull Regionaaali : ecco cosa ci ha detto!

Ciao Najla, complimenti per aver accettato la sfida Red Bull Regionaaali, ci racconti come hai conosciuto la corsa?

Ho iniziato a correre seriamente partecipando alle gare studentesche. Correvo forte e la scuola mi chiese se avessi voluto partecipare alla gara di fine anno. La vinsi. Solo un anno dopo sono passata alle corse campestri. Con grande gioia riuscii a vincere il campionato studentesco.

Per quale regione italiana correrai?

Lombardia.

Il luogo dove sogni di correre?

Non c’è un luogo in particolare dove sogno di correre. Mi piace correre in Valtellina, è il mio posto preferito!

Najla Aqdeir © Andrea Schilirò

Il tuo percorso preferito?

Io amo correre al Boscoincittà, uno dei grandi parchi di Milano, andate a correre tuuutti là! (ride ndr)

Quante volte ti alleni in una settimana?

Mi alleno praticamente ogni giorno, nel corso di una settimana generalmente faccio 8 allenamenti di corsa, 3 in bici e 2 a nuoto

La tua distanza ideale?

La distanza che mi fa stare meglio sono i 18 km, il giusto per essere soddisfatti e allo stesso tempo stanchi.

La distanza più lunga che hai mai corso?

Settimana scorsa ho corso 25 km!

Ascolti la musica mentre corri?

Quando corro da sola, anche per ragioni di sicurezza, preferisco non ascoltare musica, ma quando faccio allenamenti di fitness ho sempre una cassa con me!

Misuri le tue corse con un dispositivo?

Sì, ho un orologio GPS.

In quali orari preferisci allenarti?

Di solito scelgo sempre la mattina.

Qual è la canzone che hai ascoltato più volte nella tua vita?

Suavementeeeee!

Najla Aqdeir © Andrea Schilirò

Correre per perdersi o correre per ritrovarsi?

Di solito corro per ritrovarmi e per ritrovare l’equilibrio, penso sia difficile correre per perdersi.

Lancia un messaggio positivo che aiuti chi vuole iniziare a fare attività fisica:

Il mio consiglio è quello di provare sempre qualcosa di nuovo, a rimettersi in gioco, usare lo sport e l’attività fisica per ripartire da se stessi. La corsa entrerà a far parte della vostra nuova routine.

Un ricordo legato al mondo dello sport?

Nel corso degli anni grazie allo sport ho conosciuto davvero un sacco di persone, posso dire di avere una famiglia allargata. Se ci penso bene creo il mio terzo posto a pari merito ai campionati italiani.

Cosa fai quando sei stanca e ti servono un paio di ali, come ti ricarichi?