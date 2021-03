Red Bull Regionaaali: Intervista ai Runlovers

"Chi sono i Runlovers? Se lo chiedono gli autisti di città che non si capacitano di come correre possa essere un metodo per spostarsi alternativo all’automobile. E via a pigiare su quel clacson quando ne incontrano uno per strada!"

Così recita il loro sito ufficiale. Per conoscerli meglio e capire quanto appassionati di running sono realmente, gli abbiamo fatto qualche domanda in occasione della loro partecipazione alla sfida Red Bull Regionaaali .

Ciao Runlovers! Complimenti per aver accettato la sfida Red Bull Regionaaali, ci raccontate come avete conosciuto la corsa?

Ciao Red Bull Regionaaali, innanzitutto grazie per ospitarci “al volo” nel vostro spazio! Le ispirazioni che ci hanno portato a correre sono tanto ma, tra tutte, Linus e Haruki Murakami: con i loro due modi diversi eppure simili di vedere il running. Come avrete capito il nostro modo di vivere la corsa è legato soprattutto al benessere mentale e fisico, allo stare in forma e a come il running sia uno strumento per renderci esseri umani migliori.

Per quale regione italiana correrà Runlovers?

Così, al volo, ci verrebbe da rispondere il Veneto ma non sarebbe corretto. Puoi trovare Runlovers in tutta Italia: dall’Etna alle Dolomiti!

Percorso preferito?

A noi piace moltissimo correre in mezzo alla natura, lungo gli argini, in mezzo ai campi, nei colli, in mezzo alle montagne. Ci piace perderci e respirare aria pulita.

Il rispetto per l’ambiente in cui viviamo è uno dei valori che più abbiamo a cuore. Anche perché, appena mettiamo il naso fuori di casa, siamo già dentro alla nostra “palestra”.

Runlovers © Runlovers

Il luogo dove ogni Runlover sogna di correre?

Nel nostro caso, non esiste una risposta a questa domanda: ciascuno ha il “suo” posto. Ma ciò che conta di più è come ti senti dentro. Può capitare di correre in posti monotoni ma avere così tanta gioia dentro da sentirsi nel luogo più bello del mondo.

Tre abitudini che cambiano in meglio la vita?

Solo tre? Non possiamo dirne 327mila? Va bene: cerchiamo di limitarci e di essere sintetici.

La prima è sicuramente dormire e mangiare bene. Il sonno ci permette di accumulare le energie e scaricare le tossine, mentre il cibo ci dà la benzina giusta. Questi due aspetti non vanno mai trascurati.

La seconda è dire “grazie”. La riconoscenza è una cosa molto bella e ci permette di affrontare il mondo nel modo giusto.

La terza regola è sorridere. Un saggio, una volta, ha detto: “quando non sai se piangere o ridere, nel dubbio ridi!”. Quanto bello è incontrare persone sorridenti? Mette di buon umore tutti, anche nei momenti più complicati.

Musica mentre si corre, sì o no?

Musica sì! Ci piace vedere la corsa come il nostro momento di vacanza quotidiano e la musica dà la colonna sonora giusta. Meglio ancora quando si ascolta Fuorisoglia, il nostro podcast! ;)

Quanto è importante allenarsi con un dispositivo GPS?

La corsa è anche uno strumento per aumentare la consapevolezza di noi stessi e i dispositivi GPS ci aiutano moltissimo in questo. E poi dobbiamo sempre controllare di non correre così veloci da superare i limiti di velocità!

Lanciate una sfida di running a tutti i Runlovers (e anche a chi non lo è ancora)

Cercate sempre di fare “qualcosa in più”. Un chilometro in più, un passo un po’ più veloce. Ma anche muoversi un po’ di più quando si è sedentari. Scegliete le scale anziché l’ascensore e, quando siete stanchi, anziché fermarvi subito, fate sempre qualcosa in più!

Correre per perdersi o correre per ritrovarsi?

Non sono forse vere entrambe le cose? Per ritrovarsi bisogna necessariamente perdersi, e la cosa straordinaria è che ci si ritrova diversi da come eravamo prima.

Quanto è importante la condizione mentale nella corsa?

È indispensabile, probabilmente anche più della forma fisica. È proprio la mente che dice al corpo di non fermarsi, che lo controlla, che lo guida a superare i propri limiti.

Cosa non lasciate mai a casa quando uscite a correre?

Due cose: lo smartphone e dei fazzolettini di carta. Il primo per la sicurezza, i secondi perché è meglio portarli inutilmente che rimpiangerli quando ne abbiamo bisogno.

Lanciate un messaggio positivo che aiuti chi vuole iniziare a fare attività fisica

Non scoraggiarti mai, sii paziente e pensa sempre a quanto bene ti sentirai “dopo”. Il nostro corpo è una macchina perfetta che influenza anche la nostra mente: oltre che la forma fisica migliorerà anche la lucidità mentale e la capacità di concentrazione.

Un consiglio su un buon libro che parli di corsa?

Ce ne sono moltissimi ma, come dicevamo all’inizio, “L’arte di correre” di Haruki Murakami è quello che ci ha influenzato di più.

