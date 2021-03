Red Bull Regionaaali: Intervista "tripla" ad alcuni speciali partecipanti

Giorgio Pulcini , Massimo Ciocchetti e Francesco Guerra sono tre runner con una grande passione per lo sport, le sfide e… i social!

Correranno per regioni diverse e con motivazioni diverse, ma tutti con un unico, grande obiettivo: guadagnare il maggior numero di posizioni in classifica e provare a vincere la sfida Red Bull Regionaaali .

Seguiteli su Strava e provate a raggiungerli e superarli, ricordandovi che per accedere alla sfida dovrete accumulare, anche nel corso di diverse sessioni di allenamento, almeno 21 km nel mese di marzo.

Tutti da correre con le ali ai piedi!

Giorgio Pulcini

Ciao Giorgio, complimenti per aver accettato la sfida Red Bull Regionaaali! Ci racconti come hai conosciuto la corsa?

La mia prima passione è stata la MTB, sin da quando ero ragazzino. Una passione che mi ha portato a partecipare a diverse gare agonistiche di cross-country fino ai 20 anni. Dopo una breve pausa ho continuato a fare sport (non a livello agonistico), e ho ripreso a correre con l’intenzione di preparare la maratona di Firenze. Da quel giorno ho sempre continuato a correre. Passando poi al mondo del trail e alle Ultra. Nel 2018 ho chiuso il Tor des Géants in Valle d’Aosta, impresa che tenterò di ripetere quest’anno.

Per quale regione italiana correrai?

Piemonte.

Il luogo dove sogni di correre?

Tornerei in Norvegia, nell’arcipelago delle isole Lofoten, il cui territorio è caratterizzato da montagne che finiscono a strapiombo sul mare. Panorami unici e corse indimenticabili!

Il tuo profilo di Strava?

Ascolti la musica mentre corri?

Quasi mai, preferisco concentrarmi sulla corsa o perdermi nei pensieri, ascoltare i rumori della natura.

Il tuo percorso preferito?

Uno dei luoghi dove mi alleno regolarmente è il territorio delle Langhe, ricco di saliscendi e colline, ideali per mantenere e migliorare la mia condizione nelle gare di trail.

La tua distanza ideale?

Dai 42km in su va bene tutto!

La distanza più lunga che hai mai corso?

Direi i 350km del Tor des Geants!

Cosa fai quando sei stanco e ti servono un paio di ali, come ti ricarichi?

In realtà per ricaricarmi corro! Faccio slalom tra lavoro, famiglia e bambine e la mattina, verso le 6, mi concedo un’ora (ogni tanto anche due!) tra colline e sentieri.

Massimo Ciocchetti

Ciao Massimo, complimenti per aver accettato la sfida Red Bull Regionaaali! Ci racconti come hai conosciuto la corsa?

Negli ultimi anni ho deciso di vivere fuori dagli schemi o meglio, dentro uno schema del tutto personale che mi rende libero, oltre che forte. Ho girato il mondo, correndo, unendo l’utile al dilettevole!

Per quale regione italiana correrai?

Lazio.

Massimo Ciocchetti © Massimo Ciocchetti

Il luogo dove sogni di correre?

Isole Faroe, è uno dei pochi posti che mi affascina ed è uno dei pochi posti dove ancora non sono ancora riuscito a correre. Ma ho corso in ogni angolo del mondo, dall'Alaska alla Groenlandia, dalla Corea del Sud alla Corea del Nord, dall'India all'Australia, dalla Siberia al Sud America.

Il tuo profilo di Strava?

Uso Strava ormai da tantissimo tempo e questo è il link dove potermi seguire: https://www.strava.com/athletes/34199920

Ascolti la musica mentre corri?

Quando sono solo la musica non manca mai! Adoro tutti i generi, dalla classica alla dance, dall'hip hop alla house music. Quando corro in compagnia invece no.

Il tuo percorso preferito?

Mi alleno il più delle volte in strada, ma se proprio devo dirla tutta, il posto del cuore rimane Villa Pamphili, uno dei parchi pubblici romani più grandi che ci sia e che permette visti i suoi percorsi vari, di provare allenamenti sempre diversi.

La tua distanza ideale?

Per la mia struttura fisica mi consigliano i 400mt, ma ultimamente mi sono cimentato, anche bene, in gare di mezzofondo.

La distanza più lunga che hai mai corso?

Ho partecipato al giro del Lago Balaton, Ultrabalaton, in Ungheria, gara di 221km. Poi gare come la Nove Colli Running di 202km (che ho corso due volte), la 100miglia (161k) di Berlino (corsa 5 volte) e ho partecipato per ben 2 volte alla famosissima Spartathlon, gara di 246km che sfortunatamente non sono riuscito a portare a termine.

Cosa fai quando sei stanco e ti servono un paio di ali, come ti ricarichi?

Allanciando le scarpe, ascoltando della buona musica e semplicemente spingendo il tasto start del mio GPS!

Francesco Guerra

Ciao Francesco, complimenti per aver accettato la sfida Red Bull Regionaaali! Ci racconti come hai conosciuto la corsa?

Corro da 20 anni, da quando avevo 19 anni, e dopo aver preso qualche kg ho iniziato in totale autonomia a correre, ma dopo 5 minuti mi fermavo. Ho avuto la testardaggine perché all’epoca non c’era lo scambio di informazioni quindi ho comprato alcuni libri di Albanesi e ho tradotto alcuni libri con testo in inglese. Sono un autodidatta.

Per quale regione italiana correrai?

Puglia.

Il luogo dove sogni di correre?

Mi verrebbe da dire New York perché rappresenta un po’ il sogno di ogni podista. In realtà mi piace correre nei miei posti. Se potessi correrei da solo, sempre vicino al mare! È qui che ritrovo il mio equilibrio.

Il tuo profilo di Strava?

Ascolti la musica mentre corri?

Sì, ho un dispositivo da polso grazie al quale posso ascoltare musica. Solo per gli allenamenti di scarico e sulle uscite più rilassate. Soltanto quando voglio un po’ viaggiare.

Il tuo percorso preferito?

Uno dei miei percorsi preferiti è proprio a Polignano, gioiello della provincia di Bari (Puglia) e che ospita la nota Red Bull Cliff Diving World Series.

Il tuffo in notturna di Alessandro De Rose a Polignano a Mare

Un aforisma cita che immergersi in Polignano è come rinascere più volte e mai allo stesso modo. Correndo è praticamente la stessa cosa.

Il tracciato è variegato e spettacolare e può facilmente trasformarsi in un percorso tecnico. Si può correre a ridosso del mare o addirittura scendere nella fantastica Cala Paura attraversando un tratto di sterrato e sabbia (caratteristico della consueta gara che si tiene annualmente).

Tracciato che può diventare sensazionale, ma non facile per i continui i cambi di pendenza e terreno.

Cordoli di roccia sul mare e una serie di gradini precederanno (nel caso volessi avventurarti) il ritorno alla strada. Per rendere il finale epico (oltre che un po’ impegnativo) si può decidere di costeggiare la statua di Domenico Modugno per prendere fiato, e perché no, scattare qualche selfie.

Correre a Polignano è magico, ma ha solo un difetto. Non riuscirete a capire se vi batterà il cuore per lo sforzo o per l’emozione.

La tua distanza ideale?

La mezza maratona è la mia distanza ideale.

La distanza più lunga che hai mai corso?

Non ho mai corso una maratona per scelta, ma in allenamento sono arrivato molto vicino a percorrere circa 40 km.

Cosa fai quando sei stanco e ti servono un paio di ali, come ti ricarichi?