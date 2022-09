Red Bull Reverse: in retromarcia con Max Verstappen e Yuki Tsunoda

Due auto sono schierate in pista sull'asfalto di Zandvoort, con i motori accesi e pronti a rombare. Potrebbero benissimo avere il doppio degli anni di Max Verstappen e Yuki Tsunoda , ma stando a quanto afferma il loro proprietario, Hans Rodenburg, godono di ottima salute. Entrambi i veicoli sono equipaggiati con un motore da 1.400 cc di cilindrata che gli permette di superare i 130 km/h di velocità massima. Va bene, questi dati non saranno nulla per una coppia di piloti di Formula 1, ma in queste due icone dell'automotive olandese si nasconde qualcosa di speciale.

Le due auto in questione, infatti, sono delle DAF 66. E ciò che le rende diverse da tutte le altre auto è che sono munite di un cambio Variomatic, che permette loro di raggiungere la poco più sopra citata velocità massima anche in... retromarcia. Ecco perché su entrambe sono state montate una roll-cage e una cintura di sicurezza a quattro punti.

Yuki Tsunoda sembra al comando? Non nel Red Bull Reverse © Tom Bergman

Quando Verstappen e Tsunoda sono comparsi in pista, le due DAF hanno subito attirato la loro attenzione. Dopo un breve briefing, i due piloti hanno immediatamente voluto controllare il proprio veicolo, solo leggermente diverso dalle F1 che guidano di solito. Le sospensioni sono messe a dura prova, gli specchietti retrovisori vengono regolati e c'è anche il tempo per apprezzare la customizzazione della livrea.

Max Verstappen and Yuki Tsunoda discuss reverse racing techniques © Frits van Eldik

Giusto un attimo prima che i due piloti inizino il loro primo giro in retromarcia, Rodenburg non riesce a trattenere un sorriso mentre dà un lieve gomitata alla nipote. "Sarei onorato se un pilota di Formula 1 facesse un'ammaccatura alla mia macchina" - dice - "Di certo non la farei riparare".

Purtroppo per lui, Verstappen dimostra immediatamente di essere troppo a proprio agio per permettere che una cosa simile accada. Il pilota di Oracle Red Bull Racing sfreccia lungo il circuito, superando senza problemi lo stretto passaggio sul rettilineo, l'insidiosa chicane posizionata prima della curva Tarzan e persino la rotonda finale.

Max e Yuki sono pronti a sfidarsi nel Red Bull Reverse © Rutger Pauw Max Verstappen mette alla prova le sue abilità di guida in retromarcia © Frits van Eldik Yuki Tsunoda a bordo della DAF 66 © Rutger Pauw La DAF 66 fa un figurone con i colori di Oracle Red Bull Racing © Frits van Eldik

Dopo avere affrontato le ultime svolte e la curva Hugenholtz fino a raggiungere il traguardo, Verstappen ricorre al freno a mano per un arrivo a gomme fumanti. Il campione del mondo in carica dimostra un grande feeling, ed è pronto a prendersi la rivincita su quel Yuki Tsunoda che lo aveva battuto tra le paludi della Florida qualche mese fa.

Allo spegnimento dei semafori Verstappen scatta bene, ma Tsunoda non si fa affatto pregare ed è subito alle spalle dell'olandese all'altezza della prima chicane. Una leggera pressione sul pedale del freno, un lieve colpo di gas e i due sono già diretti a tutta velocità verso la prima rotonda. Tsunoda accorcia su Verstappen, nel tentativo di negare all'olandese anche la vittoria sul suolo di casa.

Max Verstappen - just as fast going backwards in a DAF © Frits van Eldik Ho visto diversi video di gare corse in retromarcia su YouTube, ma non avrei mai creduto che un giorno ne avrei corsa una. È stata un'esperienza davvero divertente Max Verstappen

Verstappen supera con successo anche l'insidiosa curva Hugenholtz, e riesce così ad aprire il gas proprio nel momento in cui Tsunoda rischia di perdere il controllo della sua DAF. Solamente gli ottimi riflessi e dei rapidi movimenti sul volante permettono al giapponese di non finire in testacoda, ma nonostante tutti i suoi tentativi Tsunoda termina la corsa nell'erba dovendo così ammettere la sconfitta.

Dopo essere uscito vittorioso dall'abitacolo della sua DAF, Verstappen tra un sorriso e l'altro ha bisogno di un momento per rifiatare dopo una simile esperienza... ad alte velocità. "Guidare in retromarcia ormai può capitare anche in Formula 1, ma questo è un qualcosa di completamente differente. In precedenza mi era capitato di vedere su YouTube qualche video di gare in retromarcia, ma non avrei mai creduto che un giorno ne avrei disputata una. È stata un'esperienza davvero divertente", dice subito dopo la vittoria.

Il campione del mondo in carica aggiunge subito dopo: "Queste auto sono in grado di superare i 130 km/h in retromarcia, ma non avevo la giusta confidenza per provare a raggiungere simili velocità. La macchina inizia a diventare instabile già una volta superati i 100 km/h!".

Max Verstappen e Yuki Tsunoda in un testa a testa in retromarcia © Frits van Eldik

Nonostante la vittoria ottenuta in questo serrato testa a testa, Verstappen concede gli onori delle armi al pilota della Scuderia AlphaTauri: "Sono rimasto veramente impressionato dalle velocità che ha raggiunto. Credo che a un certo punto sia andato oltre i 120 km/h, ha davvero dato tutto in alcune sezioni del circuito!".

"È stata un'esperienza indimenticabile", dice Tsunoda. "Non avevo idea che gare di questo tipo si tenessero regolarmente nell'Olanda di qualche anno fa. È un qualcosa di sorprendente, e mi sono davvero divertito".

Yuki Tsunoda a bordo della DAF 66 © Rutger Pauw Sono felice che Max abbia vinto questo round, perché questo renderà la prossima sfida ancora più interessante Yuki Tsunoda

Nonostante non avesse una grande conoscenza delle gare in retromarcia, a Tsunoda non è servito poi tanto tempo per entrare in confidenza con la sua DAF. "Mi è parso che non fosse troppo difficile stabilire un buon feeling con l'auto, neppure andando in retromarcia. Non c'è bisogno di usare il cambio, si tratta solamente di pigiare il pedale del freno o quello dell'acceleratore".

Dopo avere vinto a Miami e avere perso a Zandvoort, Tsunoda non vede l'ora che si giunga a un terzo round della sfida con Verstappen: "Speriamo che la prossima gara arrivi presto. Sono felice che Max abbia vinto questa volta, perché ciò renderà la sfida successiva ancora più interessante".

Per Verstappen e Tsunoda il Red Bull Reverse si è rivelato un ottimo esercizio di riscaldamento in vista del Gran Premio d'Olanda , quando l'Armata Orange si presenterà a ranghi completi sulle tribune di Zandvoort. Verstappen cercherà di regalare ai propri tifosi un altro successo, mentre Tsunoda non vede l'ora di tornare a correre su uno dei suoi circuiti preferiti: "Adoro Zandvoort. Ha curve e inclinazioni che non puoi trovare da nessun'altra parte, e nonostante sia molto tecnico e anche molto veloce. Non vedo l'ora di scendere in pista per la gara".