Questo è ciò che rende il Red Bull Roof Ride un evento MTB freestyle unico

L'evento di mountain bike freestyle Red Bull Roof Ride torna nel calendario delle bici dopo una pausa di due anni dal 30 giugno al 1 luglio. Come nel primo evento in assoluto nel 2021, il Red Bull Roof Ride si svolge a Katowice, in Polonia, e vedrà i migliori riders di slopestyle del mondo competere su un percorso appositamente costruito in città.

01 Una location in centro città

Se c'è una cosa su cui puoi contare da un evento Red Bull, è improbabile che tu l'abbia vista da nessun'altra parte. E il Red Bull Roof Ride non è da meno portando i trick freestyle e slopestyle in mountain bike direttamente in città e in una delle città più popolose della Polonia, Katowice, nella Spodek Arena e nel complesso del Centro Congressi Internazionale della città.

Red Bull Roof Ride dimostra che nulla è impossibile quando si tratta di costruire un percorso slopestyle in una città. Nel 2021 per realizzare il percorso sono stati necessari 10 mezzi pesanti, oltre 3.000 metri quadrati di compensato e 11 giorni di lavoro di un team di 70 persone.

Una competizione nel cuore della città © Roger Wanke/Red Bull Content Pool

02 Parte del percorso attraversa i tetti di un edificio

Sì, è giusto. Come suggerisce il nome dell'evento, il percorso, in parte, vede gli atleti salire sul tetto del Centro Congressi Internazionale per percorrere gradini e gradini sul tetto prima di affrontare un dislivello di 16 metri fino al percorso che continua fino a livello stradale. Quella sezione a livello della strada, ovviamente, vedrà gli atleti fare tre salti prima che i corridori interrompano le loro corse.

Come nella maggior parte delle gare di mountain bike freestyle, gli atleti faranno più di una corsa sul percorso. Nel Red Bull Roof Ride, ci saranno tre corse per gli atleti professionisti.

A seguito di consultazioni con atleti ed esperti, alcune parti della pista sono state modificate rispetto a quando si è svolto il Roof Ride nel 2021. Ciò è stato fatto per migliorare la sicurezza dei rider ed elevare l'evento a un livello ancora più alto.

La discesa inizia dal International Congress Center © Roger Wanke/Red Bull Content Pool Red Bull Roof Ride 2021 © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Red Bull Roof Ride 2021 © Jacek Jabłoński/Red Bull Content Pool

03 Tutta l'azione è su Red Bull TV

Le telecamere di Red Bull TV copriranno in diretta l'evento in entrambi i giorni della competizione. Sia le qualificazioni che le finali saranno trasmesse in diretta, anche se il telecronaca delle qualifiche sarà solo in polacco.

Qualifiche dalle 13:00 UTC di venerdì 30 giugno

Finali dalle 13:00 UTC di sabato 1 luglio

04 Szymon e Dawid Godziek sono i padroni di casa

I fratelli polacchi fanno parte della scena del mountain bike freestyle da oltre un decennio e in quel periodo hanno avuto diversi successi. Lungo la strada, Szymon e Dawid hanno stretto molte amicizie con altri concorrenti, organizzatori di eventi e sponsor e sono diventati ambasciatori di atleti di ciclismo per la Polonia. Era naturale che volessero mostrare il proprio paese al mondo, e il Red Bull Roof Ride è il culmine di alcuni sogni e aspirazioni per portare la mountain bike al popolo polacco.

Szymon e Dawid Godziek al Red Bull Roof Ride © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

I due sono stati coinvolti nella prima edizione del Red Bull Roof Ride nel 2021, assumendo entrambi ruoli di collegamento con gli atleti e gli organizzatori dell'evento del 2021. Nonostante le ovvie distrazioni, i due si sono concentrati sulla competizione, con Dawid che ha vinto e Szymon che è arrivato terzo. Max Fredriksson era l'atleta tra il panino Godziek.

"Sono contento che sia stato un successo e che tutti i corridori abbiano potuto completare le loro corse. Spero che siamo riusciti a far innamorare i fan del nostro sport", ha detto Szymon parlando subito dopo l'evento del 2021.

Siamo sicuri che i fratelli si prenderanno nuovamente cura dei rider nel 2023 e troveranno sicuramente il tempo per i fan che si riuniranno per assistere al Red Bull Roof Ride quest'anno.

05 Un elenco eccezionale di atleti in gara

Essendo un evento FMB Gold, il Red Bull Roof Ride attira alcuni dei migliori atleti di mountain bike freestyle. La lista di partenza per le qualificazioni conta fino a 30 atleti, che è un campo molto ampio. Solo 12 atleti arriveranno alla finale sabato 1 luglio.

Oltre ai Godziek, la lista sorprendente include atleti che hanno familiarità con il circuito Crankworx Slopestyle, come Tom Isted e Sam Pilgrim della Gran Bretagna, Torquato Testa dell'Italia e gli spagnoli Miguel Guerrero e Alejandro Bonafe. Dawid Godziek è l'atleta FMB di alto livello che partecipa all'evento ed è il favorito per ripetere la sua vittoria del 2021.

È anche un'opportunità per vedere i talenti emergenti del freestyle in mountain bike con atleti a cui prestare attenzione, tra cui Nicolas Kroffig della Francia, Felix Tornqvist della Svezia e Tobey Miley della Germania. Per la gente del posto, quattro dei cinque posti jolly sono stati assegnati a corridori polacchi come Paweł Stachak, Przemek Abramowicz, Daniel Zawistowski e Bartek Pietras.

Szymon Godziek felice dopo la sua vittoria © Roger Wanke/Red Bull Content Pool Sono contento che sia stato un tale successo e che tutti i corridori abbiano potuto completare le loro corse. Spero che siamo riusciti a far innamorare i fan del nostro sport Szymon Godziek

06 C'è una competizione per dilettanti

La Red Bull Polonia ha organizzato una competizione per rider dilettanti locali, che si svolge su un percorso a lato del percorso principale per professionisti che fornirà ulteriore intrattenimento ai fan che parteciperanno al Red Bull Roof Ride. Il percorso presenta solo due jump kicker, ma sono abbastanza grandi da consentire ai concorrenti di mostrare le loro abilità creative sulle loro biciclette.

I dilettanti selezionati per prendere parte a questa competizione sono stati scelti dopo aver inviato video clip a un sito web. Le qualifiche ridurranno un elenco di iscritti da 36 a 12 per le finali del 1 luglio. Verranno offerti premi per i primi tre corridori. Chissà, il prossimo Szymon o Dawid Godziek potrebbe essere proprio nel gruppo dei dilettanti partecipanti.