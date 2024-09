Da Márquez alla nuova generazione: la crescita dei Red Bull Rookies

Born Racers , la serie di documentari in sei parti che segue la Red Bull MotoGP Rookies Cup del 2023, racconta le storie di giovani promesse che si avviano verso il campionato mondiale di motociclismo.

La serie feeder del MotoGP™ è attiva dal 2007 ed è oggi il percorso collaudato per le migliori stelle di questo sport nelle tre classi del campionato mondiale: Moto3™, Moto2™ e MotoGP™.

Nel corso di Born Racers, oltre agli alti e bassi dei nostri concorrenti, incontriamo anche coloro che hanno cavalcato quelle stesse onde tanto tempo fa. Tra questi figura anche Marc Márquez , uno dei più grandi di sempre in questo sport. I colleghi concorrenti della MotoGP™ ed ex-Rookies, Brad Binder e Pedro Acosta , contribuiscono a dare ulteriore contesto a ciò che vivono i protagonisti della serie.

Ma dove sarebbero piloti come Márquez, Binder e Acosta senza programmi di sviluppo come la Red Bull Rookies Cup e il supporto a livello premondiale? Qui di seguito analizziamo i loro percorsi e ciò che attende i nostri Born Racers nel 2024 e oltre.

Il punto di riferimento: Marc Márquez

Il #93 ha fatto irruzione sulla scena nel 2008, dopo aver fatto la gavetta nella sua nativa Spagna. Alla sua sesta gara, all'età di 15 anni, è diventato il più giovane pilota della storia a salire sul podio a livello mondiale. Nel 2009 ha corso con il team Red Bull KTM Motorsport conquistando altri due podi, prima di centrare il titolo 125cc (ora Moto3™) nel 2010. Il resto della sua carriera, come si suol dire, è storia.

La Red Bull Rookies Cup è iniziata dopo il periodo in cui il #93 ha partecipato alle categorie giovanili, ma la sua posizione sulla serie è chiara: "Molti piloti hanno talento, ma senza il lavoro, con quel talento, non si arriva al Campionato del Mondo. Per me la Red Bull Rookies Cup è la migliore scuola prima della MotoGP™".

Il percorso di Marc Márquez è un modello da seguire per i rookie © Gold & Goose/Red Bull Content Pool La longevità di Márquez è qualcosa a cui anche i rookie possono aspirare © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Uno sport come il motociclismo non è economico ed è diventato sempre più costoso dopo il crollo finanziario del 2008. Piloti come Márquez capitano una volta ogni generazione e lui ha avuto la fortuna di essere sostenuto da chi ha creduto nel suo talento fino a portarlo nel Campionato del Mondo.

Ha messo in mostra il suo talento nella serie giusta, davanti alle persone giuste, nel momento giusto dell'economia globale. Da allora, questi scenari sono più difficili da trovare. È qui che entra in gioco la Red Bull Rookies Cup. Aiuta a evitare che i giovani piloti di talento si perdano nel dimenticatoio, richiedendo loro solo di sostenere i costi di partecipazione agli eventi.

Le storie di successo: Brad Binder e Pedro Acosta

Brad Binder e Pedro Acosta sono due dei piloti la cui carriera è stata resa possibile dalla Rookies Cup.

Binder si è presentato all'evento di selezione, che si tiene ogni anno con 100 invitati che si contendono un posto nella griglia di 26 piloti, alla fine del 2008. Fu uno dei piloti scelti per la stagione 2009 e fu un'ancora di salvezza per un ragazzo che aveva vinto tutto quello che c'era da vincere in patria, in Sudafrica, e che cercava un modo economico per competere in Europa.

Quella di Brad Binder è una storia di successo della Red Bull Rookies Cup © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Rimase per i tre anni massimi consentiti ai piloti nei Rookies, gareggiando nella categoria sugli stessi circuiti su cui si disputavano le tappe del Motomondiale: mettersi in mostra sette fine settimana all'anno davanti alle squadre impegnate nelle tre classi del Campionato del Mondo era esattamente ciò di cui aveva bisogno un talento "a combustione lenta" come Binder. "Credo che il punto di svolta per me sia stato quando sono entrato nella Rookies Cup", dice Binder riflettendo sulla sua carriera. "Sono migliorato con l'età. Da bambino, soprattutto all'inizio della Rookies, non ero molto bravo".

La conquista di diversi podi e di una vittoria è stata sufficiente per consentirgli di passare al campionato Moto3™ nel 2012. Le sue capacità si sono sviluppate e, grazie al fatto di essere entrato nel radar di KTM grazie al periodo trascorso nella Red Bull Rookies Cup, nel 2015 è stato inserito nel prestigioso team Red Bull KTM Ajo. Un anno dopo ha conquistato il titolo di campione del mondo Moto3™.

Il padre di Pedro Acosta era un pescatore, mentre la madre lavorava nella cucina della sua scuola, e la star spagnola è molto aperta sul fatto che non avrebbe corso se non fosse stato per la Red Bull Rookies Cup: "Non avevo abbastanza soldi per partecipare ad altri campionati. Era necessario partecipare a una serie come questa: più facile per i ragazzi, super economica e con le stesse moto e opportunità per tutti".

Acosta ha completato solo due stagioni nei Rookies, tanto era il suo talento. Addirittura la sua permanenza ha rischiato di essere limitata a una sola stagione: ha mancato di poco la vittoria della serie nel 2019, ma ha demolito la concorrenza l'anno successivo, vincendo le prime sei gare.

Pedro Acosta ha avuto la sua grande occasione nella Red Bull Rookies Cup © Philip Platzer/Red Bull Ring Non avevo abbastanza soldi per partecipare ad altri campionati. Era necessario entrare in una serie come questa Pedro Acosta

I fan della MotoGP™ conoscono bene la rapida ascesa di Acosta nel Motomondiale: ha vinto la sua seconda gara in Moto3™ e si è aggiudicato il campionato 2020 nella sua stagione da esordiente. Due anni dopo ha conquistato il titolo della Moto2™ e in questa stagione è salito sul podio della MotoGP™ al suo secondo weekend di gara nella categoria.

I laureati: Angel Piqueras e Eddie O'Shea

Questo ci porta all'attuale gruppo di neofiti del Campionato del Mondo.

Born Racers è il resoconto del dominio di Angel Piqueras nella stagione 2023 e mostra il processo di ingaggio di un pilota da parte di una squadra di Moto3™.

L'idea che il debuttante di maggior successo di sempre potesse passare al Campionato del Mondo è stata molto apprezzata e Piqueras ha dimostrato quanto questo entusiasmo fosse giustificato andando a conquistare il suo primo podio in Moto3™ alla sua terza uscita, riuscendo poi a centrare diversi primi posti. È sulla buona strada per conquistare l'ambito titolo di "Rookie of the Year" della categoria.

Angel Piqueras ha fatto subito un'ottima impressione in Moto3 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Eddie O'Shea è ora in corsa per la vittoria nella categoria JuniorGP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Eddie O'Shea ha vissuto alcuni dei momenti più difficili mostrati nella docu-serie, ma alla fine del suo capitolo Rookies è stato finalmente in forma e pronto a correre di nuovo al meglio delle sue possibilità.

Da allora è rimasto nella categoria del Campionato Mondiale JuniorGP che si corre in Spagna e Portogallo, lo stesso campionato che Marc Márquez ha vinto alla fine degli anni 2000. Gli ottimi piazzamenti e le regolari battaglie in testa al gruppo hanno portato a una promozione in Moto3™ per "Eddie Palla 8", che debutterà nella categoria una volta raggiunta l'età minima richiesta di 18 anni, a settembre. Scenderà in pista a Lombok, in Indonesia, e sarà presente sulla griglia di partenza anche nel 2025. Gareggiare su un'isola paradisiaca con spiagge bianche e acque turchesi? Che posto ideale per entrare nella scena mondiale.

La prossima generazione: Rico, Max, Ruché, Cormac e Alex

Ma che ne è del cast rimanente?

Max Quiles non è più il razzo tascabile che era nel documentario: ora, infatti, è il pilota più alto della Red Bull Rookies Cup. Rimane comunque un candidato al campionato, con due vittorie in questa stagione. Se dovesse classificarsi tra i primi tre, avrebbe diritto a passare alla Moto3™ per il 2025, e saranno l'atteggiamento giusto e i risultati ottenuti le variabili chiave di questa decisione.

Max Quiles è ora è un habitué del podio © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Rico Salmela fa salire la Finlandia sul podio © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Rico Salmela e Ruché Moodley continuano a lottare per la gloria della Rookies Cup anche nel loro terzo anno. Salmela è cresciuto sia in termini di statura che di abilità in gara. Se l'anno scorso a mancare era l'aggressività in pista, ora non è più così: il giovanissimo finlandese ha rimediato conquistando tre podi e altri tre piazzamenti tra i primi cinque nel 2024. Ha anche ottenuto una vittoria nella classe JuniorGP durante la sua stagione di debutto. Il suo percorso verso il Campionato del Mondo sembra più una questione di quando, non di se.

Moodley è ancora alla ricerca dell'inafferrabile prima vittoria nella Red Bull Rookies Cup, ma è sempre più vicino a raggiungere il suo obiettivo. È sempre tra i primi cinque nonostante la fortuna non sia dalla sua parte, con tre piazzamenti fuori dai punti dovuti per la maggior parte a eventi fuori dal suo controllo. Sta cercando di conquistare il primo posto prima di chiudere la sua carriera nella categoria.

Il neozelandese Cormac Buchanan si sta facendo conoscere © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Alex Enriquez ha portato l'esperienza della Rookies negli Stati Uniti © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Cormac Buchanan continua a portare la bandiera della Nuova Zelanda in Europa, gareggiando nella JuniorGP. Sebbene il suo periodo da Rookies sia stato infruttuoso in termini di trofei, ora è salito due volte sul podio e ha deciso di puntare a un posto nel Campionato del Mondo nel 2025.

Il percorso di Alex Enriquez lo ha invece condotto di nuovo a casa, negli Stati Uniti, per la stagione 2024. Enriquez gareggia a tempo pieno nella classe MotoAmerica Supersport e sta lottando per il suo primo titolo. Negli anni a venire cercherà di passare alla classe Superbike e di lottare con altri ex Rookies come Jake Gagne e Sean Dylan Kelly, i punti di riferimento della scena nazionale.