Con Christoph Freund alla scoperta dei segreti del Red Bull Salisburgo

La nostra intervista comincia con un ricordo, la finale di Coppa UEFA tra l’Inter e l’Austria Salisburgo del 1994. Christoph Freund allora è un giovane calciatore di 17 anni. «È stata una grande storia di successo per una piccola, giovane squadra in Austria», mi dice. Quasi 30 anni dopo tutto è cambiato ma le parole di Freund sono ancora valide. La squadra di Salisburgo è oggi la pietra angolare del sistema Red Bull, una presenza fissa nelle coppe europee e un punto di riferimento per lo scouting innovativo e il fiorente settore giovanile. Freund, dopo una carriera poco fortunata da calciatore, ci è rientrato nel 2006 come team manager. Negli anni successivi l’entrata nell’ufficio del direttore sportivo, la collaborazione con Ralph Rangnick, forse la persona più influente per l’evoluzione del calcio europeo nell’ultimo decennio. Infine, nella stagione 2015/16, il passaggio di testimone. Oggi Freund è uno dei direttori sportivi più apprezzati di tutto il calcio europeo, il Red Bull Salisburgo la società che ha cresciuto alcuni dei più importanti giocatori dei principali campionati europei, da Erling Haaland a Sadio Mané, da Dayot Upamecano a Naby Keita. Una grande storia di successo per una piccola, giovane squadra in Austria.

Fa impressione pensare che tutto questo sia nato qui, nel bel mezzo delle alpi austriache. Eppure guardando da vicino come funziona il Red Bull Salisburgo è chiaro che la storia di Christoph Freund non è casuale come sembra. Il club affonda le sue radici nella Red Bull Academy, che si incunea tra i boschi appena fuori Salisburgo, seguendo il fiume Salzach. Con le facciate di legno e uno stile vagamente Bauhaus, l’accademia si confonde nel paesaggio montano e se non fosse per i diversi campi da calcio che la circondano sarebbe difficile presumere da fuori cosa succede dentro. Al suo interno si allenano circa 400 giovani atleti, tra calciatori e giocatori di hockey su ghiaccio. A loro disposizione una gigantesca sala pesi con attrezzi di ultima generazione, una palestra dove viene testata la velocità dei giocatori che rientrano da un infortunio, due ice rink, un centro d’allenamento con ghiaccio artificiale, un centro diagnostico, uno per la riabilitazione con tanto di vasche idromassaggio. Per i non austriaci, che possono vivere direttamente a Salisburgo, anche un mensa e delle camere per dormire. L’edificio comunica con la natura anche all’interno, grazie al grande albero che accoglie i visitatori all’ingresso come un vecchio saggio che ha visto crescere l’edificio intorno a sé.

Luka Sukic batte un calcio d'angolo © GEPA Pictures / Red Bull Content Pool

Per il Red Bull Salisburgo tutto gira intorno al concetto di crescita, in tutte le sue sfumature possibili. Quella letterale rimane comunque la più adatta per capire cosa succede dentro l’accademia, dove gli atleti passano molti anni studiando, e non solo lo sport che andranno a praticare. 51% educazione, 49% sport: questo è il motto. Freund mi dice che questa è la traccia che segue anche facendo il suo lavoro, cioè cercare i migliori giovani in Austria, in Europa e nel mondo da aggregare all’accademia, e capire quali siano quelli adatti. «Penso che la cosa più importante sia che il giocatore voglia davvero venire a giocare a Salisburgo, che sia affamato di lavoro negli allenamenti di tutti i giorni». Le parole di Freund risuonano nel grande campo indoor dell’accademia dove si allenano le selezioni più giovani. Sopra una delle porte campeggia enorme un aforisma: il talento ti porta al punto di partenza, l’attitudine all’obiettivo.

Oltre le frasi motivazionali, però, non è facile capire come lavora un direttore sportivo chiamato a costruire una squadra così giovane, «di gran lunga la più giovane tra tutte le squadre della fase a gironi della Champions League» mi dice Freund senza ostentare l’orgoglio. Come funziona lo scouting, ad esempio, quando il giocatore è ancora tutto da costruire? «Cerchiamo di conoscere il giocatore con molti video, molte statistiche… parliamo di circa 30, 50 dossier prima di acquistare un giocatore per un processo che può durare dai due ai quattro anni. Quindi iniziamo a studiare i giocatori già dall’under 15 o 16, e ciò che è importante, oltre allo scout attraverso il video, è la sensazione che ti restituiscono in partita e negli allenamenti. Come si comportano sul campo d’allenamento, per esempio, qual è il loro rapporto con i compagni. Non solo il talento, guardiamo anche la mentalità e il carattere, vogliamo giocatori affamati e che hanno voglia di lavorare».

Lavorare con i giovani è una sfida per Freund, e un’opportunità di business per la società, ma anche la base su cui costruire l’identità tattica del Red Bull Salisburgo, che da anni si contraddistingue per un gioco fatto di intensità fisica, pressing alto e transizioni veloci. Idee che hanno cambiato il calcio contemporaneo e che non sarebbe possibile trasformare in realtà con una squadra così giovane. «La cosa più importante per me è che a 16, 17, 18 anni i miei giocatori dimostrino di poter giocare in un campionato professionistico, perché migliorano tantissimo quando possono giocarsi le proprie carte a un livello così alto. E da parte nostra abbiamo una filosofia di gioco speciale che è molto intensa, inevitabilmente focalizzata sulla parte atletica, che gli permette di crescere in diversi aspetti quando sono così giovani».

Il Red Bull Salisburgo impegnato in Champions League © Markus Berger / Red Bull Content Pool

Il Red Bull Salisburgo applica la stessa impalcatura tattica e la stessa filosofia d’allenamento a tutti i suoi livelli. «A partire dall’under 15» fino ad arrivare al Liefering, la squadra affiliata che gioca nella Serie B austriaca dove i giocatori possono salire un altro gradino del loro percorso di crescita. «Penso che il segreto sia proprio il fatto che non imparano cose diverse mano a mano che salgono », mi dice Freund «Se per esempio un giorno studi l’inglese, un giorno il francese, un giorno l’italiano, poi sarà più difficile impararle tutte. Ma se studi tutti i giorni il francese in poco tempo lo saprai alla perfezione».

Le peculiarità dell’identità tattica del Red Bull Salisburgo comporta anche un lavoro diverso sui dati e sulle statistiche, nella loro applicazione allo scouting. «Un giocatore può essere molto interessante per il Barcellona, che però ha uno stile molto diverso dal nostro, e quindi allo stesso tempo non essere la soluzione migliore per noi». Il Red Bull Salisburgo utilizza quelli che Freund chiama modelli, cioè parametri statistici specifici per determinati ruoli attraverso cui analizzare i giocatori sotto osservazione. Questi ultimi vengono paragonati ai giocatori già in rosa, ai migliori al mondo nel loro ruolo, ma anche a giocatori che in passato hanno fatto parte della rosa della squadra austriaca. Freund mi fa l’esempio di Erling Haaland, al Red Bull Salisburgo nella stagione 2019/20, il nome che ricorre più spesso nella nostra intervista. Oltre a lui, però, il Red Bull Salisburgo si è fatto un nome anche formando alcuni dei migliori centrali di difesa in circolazione. Abbiamo già fatto il nome di Dayot Upamecano, oggi al Bayern Monaco, ma si potrebbero citare anche Duje Caleta-Car (Marsiglia), Igor (Fiorentina) e Strahinja Pavlović, uno dei prodotti più pregiati dell’attuale rosa. Come si arriva a questi nomi? Cosa cerca Freund in un centrale di difesa? «Deve essere molto veloce perché pressiamo molto in alto e avrà uno spazio grande da difendere alle sue spalle», mi risponde «Veloce non solo di gambe ma anche di testa, perché vogliamo difendere in avanti. Deve avere una mentalità offensiva e non avere troppe esitazioni nel giocare la palla, deve saper mettere le palle giuste nella cosiddetta red zone, la zona centrale della trequarti, dove ricevono gli attaccanti e il numero dieci. Quindi potente, veloce di testa e con una buona tecnica».

Il Red Bull Salisburgo prima di un match di Champions League © Markus Berger / Red Bull Content Pool

Freund ha le idee chiare e forse non potrebbe essere altrimenti visto l’equilibrio delicato su cui poggia il suo lavoro, tirato da una parte dall’esigenza di costruire una squadra competitiva per il campionato austriaco e per le coppe europee, e dall’altra da quella di dare la possibilità a giocatori molto giovani di crescere, e quindi di sbagliare. La via attraverso cui è costretto a passare, insomma, è molto stretta e probabilmente non ci riuscirebbe in un club diverso dal Red Bull Salisburgo. «Il nostro stile di gioco ci permette di avere le idee chiare su ciò che stiamo cercando. Per questo motivo non vogliamo cambiare la nostra filosofia. Forse in altri club le cose sono leggermente più difficili perché a volte la filosofia cambia al cambiare dei presidenti o degli allenatori. O almeno lo immagino, non posso dirlo con certezza perché non ho lavorato in altri club. Qui però la società è molto forte e la filosofia che è alla sua base lo è ancora di più».

La chiarezza è anche ciò che rende così appetibile il Red Bull Salisburgo per i giocatori che decidono di farne parte. Da fuori forse può sembrare strana questa squadra adrenalinica che sfreccia per il campo come una macchina sportiva in un piccolo stadio incastonato nella tranquillità delle alpi austriache. Gli spettatori rimarranno stupiti dal contrasto tra il verde circostante e la modernità dei servizi offerti al suo interno, i video futuristici proiettati negli enormi schermi sopra al campo. I giocatori, invece, una volta usciti dagli spogliatoi dalla pancia dello stadio devono attraversare una porta per entrare sul campo. Sopra delle placche metalliche celebrano i prodotti della Red Bull Academy che hanno fatto l’esordio in prima squadra. Ci sono molti nomi, tra cui quelli di Karim Adeyemi (oggi al Borussia Dortmund), Dominik Szoboszlai (RB Lipsia) e Hee Chan Hwang (Wolverhampton). L’idea è che è quello il futuro che li attende oltre quella porta. Come c’è scritto sopra l’ingresso della Red Bull Academy: enter the next level.