Tutto quello che è successo alla Red Bull Soapbox Race 2022

Prendete un percorso in discesa, con qualche salto sparso qua e là, e incorniciatelo con la splendida atmosfera medioevale di San Marino. Aggiungete 39 veicoli, realizzati con ingegno, fantasia e un pizzico di sana follia da altrettanti team provenienti da tutta Italia che ne hanno curato progettazione e realizzazione dall’inizio alla fine. Unite con una giuria d’eccezione, pronta a valutare ciascuna creazione sotto i profili dell’originalità, della stravaganza e dello spirito di inventiva. Mescolate il tutto con festose ali di folla pronte a fare il tifo per tutti i protagonisti della corsa e otterrete un unico risultato: la Red Bull Soapbox Race 2022.

Prendete un percorso in discesa, con qualche salto sparso qua e là, e incorniciatelo con la splendida atmosfera medioevale di San Marino. Aggiungete 39 veicoli, realizzati con ingegno, fantasia e un pizzico di sana follia da altrettanti team provenienti da tutta Italia che ne hanno curato progettazione e realizzazione dall’inizio alla fine. Unite con una giuria d’eccezione, pronta a valutare ciascuna creazione sotto i profili dell’originalità, della stravaganza e dello spirito di inventiva. Mescolate il tutto con festose ali di folla pronte a fare il tifo per tutti i protagonisti della corsa e otterrete un unico risultato: la Red Bull Soapbox Race 2022.

Volare, oh oh...