Il Red Bull Solo Q e gli 1v1 su League of Legends sono pronti a tornare

Red Bull Solo Q rappresenta una sfida unica che chiunque può provare ad affrontare, dai veterani della scena ai nuovi volti della Landa degli Evocatori. Per vincere gli scontri 1v1 di questo torneo, i giocatori dovranno cercare di ottenere il First Blood, distruggere la torre avversaria oppure eliminare un totale di 100 minion, e per riuscirci dovranno ragionare fuori dagli schemi perché non potranno fare affidamento sul supporto di altri giocatori.