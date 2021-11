Tutto quello che devi sapere sulle finali mondiali del Red Bull Solo Q 2021

per capirlo: il vincitore dell'edizione 2018 del Red Bull Solo Q è entrato a far parte dei Lundqvist Lightside, una squadra del Nord Europa dalle grandi ambizioni. "Rappresentare la Svezia è sempre stato un mio grande sogno fin da piccolo" aveva commentato dopo la vittoria. "Giocando a calcio, ping-pong e League of Legends ho sempre amato indossare la divisa con la bandiera svedese e il mio nome sopra".

Stiamo parlando di una competizione internazionale che ha il potenziale di lanciare la carriera nell'esport di un giovane talento. Basta guardare alla storia di Erik "ZiViZ" Lövgren per capirlo: il vincitore dell'edizione 2018 del Red Bull Solo Q è entrato a far parte dei Lundqvist Lightside, una squadra del Nord Europa dalle grandi ambizioni. "Rappresentare la Svezia è sempre stato un mio grande sogno fin da piccolo" aveva commentato dopo la vittoria. "Giocando a calcio, ping-pong e League of Legends ho sempre amato indossare la divisa con la bandiera svedese e il mio nome sopra".

