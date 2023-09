Il van di Red Bull Street Streamer è pronto a partire

Un van brandizzato, dei videogiochi, delle telecamere, due famosi content creator, degli ospiti pronti a mettersi alla prova in una serie di sfide e degli appassionanti eventi sparsi in tutta Italia. Sono questi gli ingredienti principali di Red Bull Street Streamer, un nuovo progetto itinerante a firma Red Bull pensato per promuovere l’entusiasmo e l’interesse nei confronti del mondo del gaming.

si metterà alla guida di un van brandizzato che si prepara a fare tappa presso diversi importanti eventi in programma nel nostro Stivale. L’obiettivo dell’intero progetto, che dimostra una volta di più l’attenzione di Red Bull nei confronti del mondo dei videogiochi, è uno e uno solo: fare da ponte tra la cultura del gaming e alcuni dei principali eventi - sportivi, musicali e fieristici - che si terranno in Italia nel corso dei prossimi mesi, portando lo streaming letteralmente ovunque in Italia.

in programma dall’8 al 10 settembre presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Per l’occasione, Moonryde ospiterà nel van