Riparte l'avventura di Red Bull Street Streamer

Con uno sbalzo termico degno di nota, la prossima location metterà alla prova la resistenza alle alte temperature di Moonryde, impegnato nella trasmissione IRL, ispirata al suo format BigBro Adventure, tra le dune sarde. Con lo scopo di creare un momento di intrattenimento in diretta mai visto prima, Red Bull ha messo le ali al van appositamente attrezzato per lo streaming on the road, per permettergli di raggiungere alcuni scenari mozzafiato, realizzando un viaggio senza precedenti che verrà trasmesso in diretta per tutti gli appassionati, nonostante le condizioni estreme.