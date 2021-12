I mazzi di Magic che stanno dominando il Red Bull Untapped

è una competizione internazionale di Magic Arena: giocatori da ogni angolo del mondo si sono sfidati nei numerosi qualifier regionali e internazionali per cercare di vincere uno degli slot disponibili per le finali mondiali che si terranno in Portogallo fra pochi giorni. L'ultimo appuntamento online ha visto la partecipazione di oltre

Orzhov Clerics è un mazzo con tante soluzione che tuttavia è in grado anche di esercitare anche molta pressione nei momenti giusti. Silverquill Silencer , oltre ad avere delle statistiche di tutto rispetto, riesce a generare un bel vantaggio carte nelle mani giuste. Mentre gli ottimi removal, come Vanishing Verse e Crippling Fear , possono tenere a bada anche i mazzi più aggressivi del momento. Per chiudere la partita velocemente, spesso scende in campo Henrika Domnathi , una creatura nera molto versatile e letale. Tutto sommato Orzhov non sarà veloce e aggressivo come Mono Bianco Aggro, ma di certo è in grado di controllare lo stato della partita in maniera molto più efficace.

Dall'uscita di Innistrad il Mono Bianco Aggro ha visto il proprio powerlevel schizzare letteralmente alle stelle. Al suo interno ci sono tante creaturine molto efficienti che possono terminare la partita ancor prima che i mazzi Izzet e Mono Green riescano a preparare qualsiasi tipo di difesa. La forza di questo archetipo risiede nel combinare creature aggressive e magie fastidiose, e la recente aggiunta di Hopeful Initiate e Thalia Guardian of Thraben ha accentuato ancora di più questo aspetto. Questo mazzo è nato per counterare i giocatori di Izzet Epiphany e per questo siamo sicuri ne vedremo molte varianti alle finali mondiali.

