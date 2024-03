Il brasiliano Lucas Borba vince il Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024

Lucas aveva già ben figurato l'anno scorso, quando ottenne due terzi posti nelle tre tappe del circuito nato e cresciuto in Sud America che nel 2024 arriverà in Europa. Dopo la frazione cilena questa volta il rider brasiliano parte in testa per la lotta al titolo e ora tutti dovranno inseguirlo. "Mi impegno sempre per far sventolare la bandiera brasiliana il più in alto possibile. Sono molto felice per questa vittoria", ha dichiarato il più veloce dei 15 finalisti dell'evento che Red Bull Italia ha raccontato con due inviati speciali sul posto, Marco Aurelio Fontana e Torquato "Toto" Testa .