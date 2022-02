Perché Valparaíso è una delle migliori piste di urban downhill del mondo

La stagione delle discese urbane 2022 è attualmente in pieno svolgimento. Qualche settimana fa a Bogotá, in Colombia, abbiamo assistito alla Red Bull Monseratte Cerro Abajo e questa settimana alcuni dei migliori mountain biker del mondo correranno sulle strade della Red Bull Valparaíso Cerro Abajo a Valparaíso , in Cile, domenica 27 febbraio.

Tra i rider che scalpitano per essere in sella a Valparaíso c'è Pedro Burns. L'eroe cileno della MTB: "È una figata, tutti conoscono quella gara. Essere lì e sentire quell'atmosfera pazzesca è una bomba. Senti davvero l'energia delle persone che ti guardano mentre scendi".

Quando si tratta di downhill urbano, Pedro Burns prende le cose sul serio © Kevin Molano/Red Bull Content Pool

Con sede in una città portuale a ovest della capitale del Cile, la pista di Valparaíso si dipana su un patrimonio mondiale dell'UNESCO. Con una lunghezza approssimativa di 2,4 km e una stima di 1.605 gradini, il percorso, che termina alla fontana del Nettuno in Plaza Aníbal Pinto, è rinomato come il più difficile di questo tipo di gare urbane.

"È stressante, perché senti che tutti vogliono vedere incidenti e sangue. Superare l'ansia è la cosa più difficile di questa gara oltre le numerose sfide che affronti", dice Burns.

2 min Track guide Take a virtual tour of the notorious urban downhill track for Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2022.

Burns, che ha filmato la sua clip MTB Raw 2020 su parti del percorso di Valparaíso, ci spiega di seguito cosa ci si deve aspettare dalla gara cilena se sei nuovo di questo sport o hai bisogno di un aggiornamento.

Ci saranno scale in abbondanza

"Inizi in cima alla città e sei piuttosto alto", dice Burns, dandoci già un senso di vertigini. "Hai un buon sprint in cui devi spingere molto forte e poi sei in una serie di scalinate molto ripide".

"Sulle scale puoi creare diverse combinazioni; puoi saltare o puoi far scorrere le ruote", consiglia Burns. "La difficoltà di quella sezione è che stai andando molto, molto veloce e devi frenare sulle scale ed è davvero scivoloso, perché non c'è troppo grip. E ci sono molte curve strette".

Ci sono molte curve strette su questo percorso di Valparaíso © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

La navigazione sulla pista può essere imprecisa e stretta

"Poi, si arriva a una linea retta veloce sulle scale", dice Burns. "Ci sono tre o quattro salti da una scala all'altra. Secondo me questa è la sezione più difficile, perché è molto veloce e stretta. Da un lato hai il muro e dall'altro le paratie metalliche. È piuttosto pericoloso".

"Devi guidare perfettamente, perché in caso contrario puoi rimbalzare e schiantarsi. E non è un buon posto per perdere il controllo".

Andare fuori linea sulle scale ti lascia con poco margine di errore © Fabio Piva/Red Bull Content Pool Ogni sezione delle scale pone sfide diverse © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Casa è dove c'è il cuore

Abbiamo già detto che il corso passa attraverso una vera casa? Bene, è così. E pensiamo che sia piuttosto interessante.

"All'improvviso sei sul tetto di una casa", dice Burns. "Da lì, cadi dal tetto e poi c'è un passaggio attraverso la casa di qualcuno. Salti dall'interno della casa di nuovo sul percorso. Tolgono la porta per la gara, salti fuori oltre un divario di tre metri e atterri sul pianerottolo. Si chiama La Casa Azul ed è una parte iconica della pista".

Attraversa la casa, ma non prendere quelle scale © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool È ora di uscire di casa © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Costruire la velocità nelle aree giuste

Non basta la velocità. No, per uscire dalla gara tutto intero hai bisogno anche di saper guidare.

"La prossima sezione è un buon mix di tecnico e veloce", spiega Burns. "Devi fare uno sprint più forte che puoi, sembra un po' come la MotoGP™ dove stai guidando su strada con alcune curve e devi guadagnare una buona velocità per fare salti alti. Si salta tanto, ci sono molti dislivelli e tanti sprint da fare."

Pedala come un matto quando ne hai la possibilità © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

Braccia e gambe inizieranno a bruciare

Non è ancora finito. C'è ancora molto altro in arrivo, poiché entri nella sezione dove c'è la maggior parte degli spettatori.

"C'è un'altra grande discesa dalla cima della piazza alla strada sottostante. Dopo di che un'altra sezione molto veloce. Fino all'edizione 2018 c'era un drop sul muro con svolta a sinistra in cui dovevi saltare dal muro di cinque o sei metri, atterrando su un atterraggio molto piccolo."

Un wallride che può sembrare facile, ma è tutt'altro © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Lo scatto finale sul finale

Sul finale c'è una lunga strada con un sacco di curve veloci, salti e step-off. "Poi c'è un altro grande drop in fondo a quella parte", afferma Burns con entusiasmo.

Sembra difficile, vero? Lo è. "Secondo me questa e le scale all'inizio sono le parti più tecniche della gara. Se non le fai perfettamente, di sicuro cadi e non sarà bello."

Dopodiché, se quasi fuori: "Lo sprint finale ti porta attraverso un container prima dell'ultimo drop alla fine. Salterai attraverso un altro edificio coperto e atterri poco prima di attraversare la linea finale di fronte a migliaia di persone. "

Salto dopo salto, la velocità aumenta man mano che ci si avvicina al finale © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Solo un ultimo drop prima della fine © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Ora che hai letto la spiegazione di Burns della pista, scopri di cosa si tratta guardando la POV della corsa vincente di Pedro Ferreira dell'edizione 2019 della Red Bull Valparaíso Cerro Abajo di seguito :

3 min Winning Run - Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 2019 Guarda la run che ha permesso a Pedro Ferreira di conquistare la vittoria alla Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 2019.

Pedro Burns correrà all'edizione 2022 della Red Bull Valparaíso Cerro Abajo in Cile domenica 27 febbraio. Red Bull TV trasmetterà la gara in live streaming [con commenti in inglese e spagnolo] e puoi guardare tutta l'azione su questo Pagina Red Bull TV dalle 18:30 UTC .