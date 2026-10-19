Riuscirà Thomas van Tonder a superare le 600 barre sospese sotto un ponte?

Immagina di essere appeso sotto il ponte più alto dell’Africa, a più di 200 metri sopra l’acqua, e di provare ad attraversarlo una barra alla volta. Questa è la sfida che dovrà affrontare il campione mondiale sudafricano di corsa a ostacoli (OCR) Thomas van Tonder , che tenterà di attraversare un percorso sospeso lungo circa 280 metri sotto il ponte Bloukrans a Tsitsikamma, in Sudafrica.

01 In cosa consiste la sfida?

Thomas van Tonder proverà ad attraversare il ponte usando le parallele © Red Bull Content Pool

Nell’ottobre 2026, van Tonder cercherà di diventare la prima persona ad attraversare più di 600 barre sospese sotto il ponte Bloukrans, che si trova a circa 216 metri sopra il fiume Bloukrans, nella provincia del Capo Orientale in Sudafrica. Il tentativo sarà trasmesso in diretta streaming.

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Non si tratta di una semplice serie di barre parallele disposte in linea retta. Il percorso segue l’arco del ponte, il che significa che dovrà arrampicarsi mano dopo mano, attraversare la parte piatta dell’arco e scendere dall’altra parte. Questo richiede a van Tonder di adattare costantemente la presa, mettendo alla prova la sua forza, resistenza e controllo del corpo. Ogni tratto mette alla prova un tipo diverso di forza: la potenza di trazione in salita, la resistenza pura nella parte centrale e una resistenza controllata e straziante per i muscoli in discesa, il che significa che non potrà mai trovare un ritmo costante. Oltre alla forza e alla stabilità della parte superiore del corpo, l’impresa richiede controllo del core, coordinazione fisica e una concentrazione mentale estrema.

02 Perché lo fa?

Van Tonder valuta la sfida che lo attende © Red Bull Content Pool

Van Tonder adora le sfide. Arrampicarsi su una corda sospesa tra le Soweto Towers di Johannesburg – un’impresa che gli è valsa un Guinness World Record – è solo un esempio delle sfide che ha affrontato per spingere il proprio corpo e la propria mente al limite. Per il progetto delle barre parallele sul ponte Bloukrans, ha scelto di proposito il percorso più difficile. Una linea retta lungo la sommità del ponte sarebbe stata più facile, ma arrampicarsi su e oltre l’arco, seguendone l’intera curva, è una sfida ben più imponente. «Mi spingerà al limite», ha detto. «Non so se ce la farò».

L’allenamento è stato duro e mi ha messo a dura prova. «Ci vuole molta più forza e resistenza di quanto pensassi», ammette. «Mi sono fatto qualche infortunio lungo il percorso. Ho ancora una tendinite al gomito e mi fanno male le spalle».

Oltre alla passione per mettere alla prova le proprie capacità, anche diventare papà è stata una motivazione. «Le persone che ti ammirano imparano molto di più da quello che fai che da quello che dici», ha detto. «Il modo migliore per insegnarlo è affrontare io stesso qualcosa di davvero difficile, capirne i meccanismi e allenarmi per raggiungerlo, perché è proprio nel percorso che sta il valore».

03 Come è stato progettato e costruito il percorso?

L'impianto è sospeso in modo da non lasciare alcun segno sul ponte © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

La progettazione ha richiesto diversi anni. La struttura, realizzata dalla Vertical Safety Systems (VSS) con sede a Città del Capo, doveva tenere conto di due aspetti fondamentali: la sicurezza di van Tonder e l’integrità del ponte.

Nulla poteva toccare il ponte stesso. Il team non poteva praticare fori né fissare nulla alla struttura del ponte con bulloni. Nulla poteva essere permanente: il ponte doveva essere lasciato così com’era stato trovato, senza alcun segno e senza lasciare tracce. Era quindi necessario sospendere una travatura alla struttura del ponte.

Ci sono due punti di sicurezza: un sistema di binari fissato alla travatura e una linea separata che va direttamente a van Tonder, che non è collegata alla travatura. Richard Lievaart, responsabile del montaggio e direttore della sicurezza di VSS, ha detto: «Se uno dei due sistemi dovesse mai cedere, l’altro sarebbe comunque lì».

In vista della sfida, un team di montatori e ingegneri della sicurezza ha progettato e testato il percorso. Hanno costruito una versione in scala ridotta e l’hanno provata a casa di van Tonder prima di installarla sul ponte.

04 Quando si terrà il Red Bull Bridge Bars e come posso guardarlo?

Il Red Bull Bridge Bars si terrà nell’ottobre 2026. Potrai guardarlo in diretta su Red Bull TV e YouTube. I dettagli su data e ora, insieme ai link per seguirlo, saranno disponibili a breve.

05 Chi è Thomas van Tonder?

Van Tonder è campione del mondo di OCR e detiene un Guinness World Record © Red Bull Content Pool

Rinomato come uno dei concorrenti più dominanti al mondo nel functional fitness e negli sport a ostacoli, Thomas van Tonder è campione del mondo di OCR e detentore di un Guinness World Record.

Ha collezionato più di 20 vittorie nella Warrior Race Black Ops Elite e ha vinto il Campionato Nazionale sudafricano di OCR nel 2016 e nel 2018. Nel 2019 ha vinto il Campionato mondiale dei 100 m sprint ai Campionati mondiali di OCR (OCRWC). A novembre 2020 ha stabilito il record mondiale di scalata più veloce su corda sui 50 m, scalando le Soweto Towers di 90 m in Sudafrica e raggiungendo i 50 m in 3 minuti e 19,68 secondi. Ha vinto una medaglia di bronzo all’OCRWC del 2024 in California e ha difeso con successo il titolo alla competizione Red Bull Rancher Strong in Texas nel 2025 e nel 2026.

Red Bull Bridge Bars in cifre Numero di barre parallele 600 Lunghezza del percorso di monkey bar 280 m

Resta sintonizzato per ulteriori informazioni sul link alla diretta streaming del tentativo.