Red Bull Wake the City: una wakeboard arena nel cuore di Milano

: non un semplice evento di wakeboard, una disciplina che già di per sé è in grado di regalare emozioni incredibili grazie a trick e acrobazie realizzate a filo d'acqua, ma una vera e propria celebrazione dello sport.

Il 4 settembre la Darsena, nel cuore di Milano, verrà infatti trasformata in una vera e propria arena di wakeboard, dove i migliori rider al mondo, guidati da Massimiliano Piffaretti (campione del mondo nel 2015 a Cancun e nominato “Rider of the Year” nel 2019 da Alliance Wake), si sfideranno in un format unico nel suo genere: atleti del calibro di Pedro Caldas (Bra), Jules Charraud (Fra), Felix Georgii (Ger), Dominik Guhrs (Ger) e Dominik Hernel (AUT) gareggeranno infatti in coppia (12 maschili, 8 femminili). Dovranno quindi sincerarsi non solo di eseguire alla perfezione i trick, ma anche di muoversi in sincronia con il proprio compagno di squadra, un twist in più che renderà la speciale gara ancor più unica e imperdibile.