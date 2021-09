Red Bull Wake the City: vincono Charraud-Dominjon e Lopina-Rougier

, la prima competizione di wakeboard organizzata a coppie nella storia non ha deluso le aspettative, regalando emozioni uniche. La Darsena di Milano, una delle location più iconiche della città, trasformata in un’arena per la speciale occasione, è stata la scintilla in più che ha reso l’evento emozionante a 360 gradi.

Non solo la location, tutta nuova, ma per aumentare la spettacolarità la sfida prevedeva che si gareggiasse a coppie, una novità assoluta per questo sport. I rider, quindi, sono stati giudicati dalla giuria oltre che per la qualità dell’esecuzione dei trick, anche per la capacità di muoversi in sincronia con il compagno di squadra. Un’altra novità assoluta è rappresentata dal premio finale: la sua realizzazione è stata effettuata sciogliendo l’alluminio delle lattine Red Bull consumate durante l’intera giornata dal noto creator, e re del bricolage, “Rulof Fai da te”.