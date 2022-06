Red Bull Wololo: Legacy sta arrivando

ospiterà ben 3 giochi diversi della storia di Age of Empire: Age of Empires I: The Rise of Rome, Age of Empires II: Definitive Edition ed Age of Empires IV. I campioni delle precedenti edizioni torneranno per difendere il titolo e nuovi volti si faranno strada per cercare di strapparglielo. Le possibilità per arrivare alle finali del Castello di Heidelberg e conquistare il trono del Red Bull Wololo sono svariate e includono eventi community, circuiti di Microsoft e altre iniziative. Ad esempio, Red Bull organizzerà degli Open Qualifier per AoE II DE e AoE IV a cui tutti potranno iscriversi. Qui sotto trovate tutti dettagli per competere e arrivare a toccare una delle corone marchiate Red Bull Wololo: Legacy.