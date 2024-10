Scopri il percorso del Red Bull Genova Cerro Abajo

Quella di Genova sarà l’ultima delle classiche tre tappe di Red Bull Cerro Abajo quindi sarà decisiva per assegnare il trofeo 2024: un motivo in più per non mancare.

«Costruire un percorso cittadino è stata una sfida non indifferente perché alcuni rilievi sono complicati e gran parte delle strutture (in totale sono 17 e servono per superare i passaggi più ostici) saranno applicate solo all'ultimo. L'aspetto più difficile riguarda la tempistica di allestimento e disallestimento visto che ci troviamo nel cuore di una città, su strade che possiamo occupare per un tempo limitato. Le persone che lavorano dietro alle quinte sono tante, faremo del nostro meglio» esordisce il mountain biker e youtuber, a cui abbiamo chiesto di descriverci nel dettaglio il tracciato di Red Bull Cerro Abajo Genova .

