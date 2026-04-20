Remco Evenepoel conquista la sua prima vittoria all'Amstel Gold Race

Dopo essersi classificato terzo al suo debutto all'Amstel Gold Race nel 2025 dietro a Skjelmose e Tadej Pogačar, Evenepoel era determinato a conquistare la sua prima vittoria di un giorno dopo quasi due anni. Con lo sloveno Mathieu Van der Poel e il vincitore della

Chilometro dopo chilometro Evenepoel avrebbe mantenuto lo status di favorito, grazie soprattutto al duro lavoro dei suoi compagni di squadra della Red Bull - BORA - hansgrohe. Questi ultimi lo hanno messo in condizione di unirsi a una fuga di cinque uomini che ha preso il largo dal gruppo sulla salita del Kruisberg a poco più di 42 km dall'arrivo.

Chilometro dopo chilometro Evenepoel avrebbe mantenuto lo status di favorito, grazie soprattutto al duro lavoro dei suoi compagni di squadra della Red Bull - BORA - hansgrohe. Questi ultimi lo hanno messo in condizione di unirsi a una fuga di cinque uomini che ha preso il largo dal gruppo sulla salita del Kruisberg a poco più di 42 km dall'arrivo.

Chilometro dopo chilometro Evenepoel avrebbe mantenuto lo status di favorito, grazie soprattutto al duro lavoro dei suoi compagni di squadra della Red Bull - BORA - hansgrohe. Questi ultimi lo hanno messo in condizione di unirsi a una fuga di cinque uomini che ha preso il largo dal gruppo sulla salita del Kruisberg a poco più di 42 km dall'arrivo.

Il gruppo di testa si è ulteriormente ridotto a tre, mentre Evenepoel ha mantenuto un ritmo sostenuto fino a 32 km dall'arrivo. Da lì, ha sfoderato la sua potenza sulla prima ascesa al Cauberg all'inizio del breve giro finale intorno a Valkeburg, lasciando che solo il campione in carica dell'Amstel Gold Race Skjelmose riuscisse a tenere il suo passo.

Il gruppo di testa si è ulteriormente ridotto a tre, mentre Evenepoel ha mantenuto un ritmo sostenuto fino a 32 km dall'arrivo. Da lì, ha sfoderato la sua potenza sulla prima ascesa al Cauberg all'inizio del breve giro finale intorno a Valkeburg, lasciando che solo il campione in carica dell'Amstel Gold Race Skjelmose riuscisse a tenere il suo passo.

Il gruppo di testa si è ulteriormente ridotto a tre, mentre Evenepoel ha mantenuto un ritmo sostenuto fino a 32 km dall'arrivo. Da lì, ha sfoderato la sua potenza sulla prima ascesa al Cauberg all'inizio del breve giro finale intorno a Valkeburg, lasciando che solo il campione in carica dell'Amstel Gold Race Skjelmose riuscisse a tenere il suo passo.

La gara per la vittoria si è risolta in uno sprint finale sul traguardo, nel quale il due volte campione olimpico è stato chiaramente il più forte, avendo la meglio sul danese. Il francese Benoît Cosnefroy ha conquistato il terzo posto, regolando il gruppo degli inseguitori, a 1'59" da Evenepoel.

La gara per la vittoria si è risolta in uno sprint finale sul traguardo, nel quale il due volte campione olimpico è stato chiaramente il più forte, avendo la meglio sul danese. Il francese Benoît Cosnefroy ha conquistato il terzo posto, regolando il gruppo degli inseguitori, a 1'59" da Evenepoel.

La gara per la vittoria si è risolta in uno sprint finale sul traguardo, nel quale il due volte campione olimpico è stato chiaramente il più forte, avendo la meglio sul danese. Il francese Benoît Cosnefroy ha conquistato il terzo posto, regolando il gruppo degli inseguitori, a 1'59" da Evenepoel.