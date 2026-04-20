Remco Evenepoel conquista la sua prima vittoria all'Amstel Gold Race

Continua l'impressionante inizio di stagione di Remco Evenepoel, che con una prestazione di rilievo ha conquistato la sua prima vittoria nella classica della birra, l'Amstel Gold Race. Il capitano del team Red Bull - BORA - hansgrohe ha pianificato perfettamente il suo attacco, superando in volata il campione uscente Mattias Skjelmose.
Evenepoel in forma smagliante
Due settimane dopo il terzo posto ottenuto al Giro delle Fiandre, il 26enne ha guidato la squadra Red Bull - BORA - Hansgrohe alla 60ª edizione della corsa di un giorno di 257,2 km intorno alla provincia del Limburgo, che presentava ben 33 salite lungo il percorso.
Dopo essersi classificato terzo al suo debutto all'Amstel Gold Race nel 2025 dietro a Skjelmose e Tadej Pogačar, Evenepoel era determinato a conquistare la sua prima vittoria di un giorno dopo quasi due anni. Con lo sloveno Mathieu Van der Poel e il vincitore della Parigi-Roubaix del fine settimana precedente, Wout van Aert, non presenti nella lista di partenza, il belga partiva come chiaro favorito per la vittoria.
Chilometro dopo chilometro Evenepoel avrebbe mantenuto lo status di favorito, grazie soprattutto al duro lavoro dei suoi compagni di squadra della Red Bull - BORA - hansgrohe. Questi ultimi lo hanno messo in condizione di unirsi a una fuga di cinque uomini che ha preso il largo dal gruppo sulla salita del Kruisberg a poco più di 42 km dall'arrivo.
Il gruppo di testa si è ulteriormente ridotto a tre, mentre Evenepoel ha mantenuto un ritmo sostenuto fino a 32 km dall'arrivo. Da lì, ha sfoderato la sua potenza sulla prima ascesa al Cauberg all'inizio del breve giro finale intorno a Valkeburg, lasciando che solo il campione in carica dell'Amstel Gold Race Skjelmose riuscisse a tenere il suo passo.
La gara per la vittoria si è risolta in uno sprint finale sul traguardo, nel quale il due volte campione olimpico è stato chiaramente il più forte, avendo la meglio sul danese. Il francese Benoît Cosnefroy ha conquistato il terzo posto, regolando il gruppo degli inseguitori, a 1'59" da Evenepoel.
"Mi piace molto questa gara. Presenta numerose salite brevi e dure e, a dire il vero, la corsa si è aperta più o meno nello stesso punto anche quest'anno, quindi ero molto fiducioso. Nel finale mi sentivo decisamente meglio dell'anno scorso. Sicuramente è la vittoria più bella della stagione. Per me questa gara viene appena dopo i monumenti per importanza, quindi è molto importante. Probabilmente è tra le prime otto vittorie della mia carriera" ha dichiarato Evenepoel al traguardo.
Evenepoel e Red Bull - BORA - Hansgrohe rivolgeranno ora la loro attenzione alla più antica delle Classiche delle Ardenne in calendario, la Liegi-Bastogne-Liegi, che la stella belga ha vinto sia nel 2022 che nel 2023. L'edizione di quest'anno si svolgerà domenica 26 aprile.