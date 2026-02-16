Valparaíso ha ruggito di nuovo. Il giovane colombiano Sebastián Holguín ha messo in scena la corsa della vita che gli è valsa la vittoria al Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026, la gara di discesa urbana più estrema del mondo. Guarda il replay integrale con il commento in lingua italiana di Marco Aurelio Fontana e Diego Caverzasi per Red Bull TV .

Con un tempo di 2'15"43, il corridore colombiano, appena 21enne, è stato incoronato nuovo "Re del Porto" nella 22ª edizione dell'evento, riportando il titolo in Colombia dopo 13 anni, dalla storica vittoria di Marcelo Gutierrez nel 2013.

Una questione di millesimi

Come spesso capita, in Cile i migliori rider di urban downhill ci hanno regalato un finale al cardiopalma. Ogni centesimo ha pesato, ogni salto è stato vertiginoso. Al secondo posto si è piazzato il francese Adrien Loron (2'16"22) e al terzo il cileno Felipe Agurto (2'17"72), separati da appena uno e due secondi dal vincitore.

Il podio della Red Bull Cerro Abajo Valparaíso 2026 © Luis Barra / Red Bull Content Pool

"Sono molto felice. È un risultato che aspettavo e per il quale lavoravo da molto tempo. Ho corso con tutto il cuore e finalmente sono riuscito a diventare campione di questa magnifica gara". Sebastian Holguin

Sebastian Holguin lanciato verso la vittoria al Valparaiso Cerro Abajo 2026 © Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool

"La parte più complicata del percorso sono state le scale, ma mi sono divertito così tanto che nessun ostacolo è risultato insormontabile. Anche il sostegno del pubblico è stato meraviglioso, mi sento molto grato". Sebastian Holguin

Agurto e Loron si prendono (quasi) la rivincita

L'edizione 2026 del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo è stata avvincente: i continui cambiamenti in classifica hanno reso impossibile prevedere il vincitore fino all'ultimo momento.

Felipe Agurto in azione a Valparaiso © Luis Barra / Red Bull Content Pool

Il pubblico ha intonato forti cori quando il rider di casa Felipe Agurto ha firmato una grande discesa che gli è valsa l'hot seat, facendogli pregustare la rivincita perfetta dopo i tre secondi posti ottenuti nel 2019, 2024 e 2025.

"Il punto di svolta della mia run è stato quando saltando il manubrio si è girato, ho perso un po' la concentrazione e ho sentito che il titolo mi stava scivolando di nuovo tra le dita". Felipe Agurto

Felipe Agurto in gara al Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 © Luis Barra / Red Bull Content Pool

"Ho ottenuto un podio, non è certo quello che mi aspettavo, ma l'anno prossimo vincerò". Felipe Agurto

Per il 33enne francese Adrien Loron, il secondo posto ha invece il sapore di una vittoria: "Non ho vinto la gara, ma ho comunque fatto una grande esperienza. Ho realizzato il mio obiettivo di salire sul podio e di tornare a casa in salute per riunirmi alla mia famiglia".

Next stop: Genova, Italia

Il quattro volte campione della Red Bull Cerro Abajo Tomas Slavík si è classificato quinto alle spalle di Gabriel Giovannini e ha dichiarato: “Il livello delle prestazioni viene costantemente spinto oltre i limiti, e ancora una volta è successo qui a Valparaíso oggi. È la prima volta in assoluto che mi classifico quinto e ne sono entusiasta!”.

In chiave italiana da segnalare il 14° posto di Chris Hauser , che si è meritato un posto in finale e ha chiuso alle spalle di specialisti delle gare in città come Bernard Kerr, Lucas Borba, Daniel Castellanos, Pedro Burns, Alex Marin, Harry Molloy, Roger Vieira e Sam Blenkinsop. La stagione del Red Bull Cerro Abajo World Series 2025-26 prosegue con la sua terza tappa in programma quest'estate a Genova , in Italia.

Classifica aggiornata del Red Bull Cerro Abajo:

Sebastian Holguín - 95 Roger Vieira - 79 Adrien Loron - 78 Johannes Fischbach - 46 Felipe Agurto - 33 Gabriel Giovannini - 30 Tomas Slavík - 25 Pedro Burns - 17

Albo d'oro Red Bull Valparaíso Cerro Abajo:

Camilo Sanchez in volo al Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 © Luis Barra / Red Bull Content Pool

2026: Sebastián Holguín (COL)

2025: Tomáš Slavík (CZE)

2024: Lucas Borba (BRA)

2023: Tomáš Slavík (CZE)

2022: Pedro Ferreira (CHI)

2020-2021: Non realizzato

2019: Pedro Ferreira (CHI)

2018: Tomáš Slavík (CZE)

2017: Tomáš Slavík (CZE)

2016: Johannes Fischbach (GER)

2015: Filip Polc (SVK)

2014: Filip Polc (SVK)

2013: Marcelo Gutierrez (COL)

2012: Mauricio Acuña (CHI)

2011: Filip Polc (SVK)

2010: Filip Polc (SVK)

2009: Cédric Gracia (FRA)

2008: Antonio Leiva (CHI)

2007: Cédric Gracia (FRA)

2006: Antonio Leiva (CHI)

2005: Antonio Leiva (CHI)

2004: Antonio Leiva (CHI)

2003: Sebastián Vásquez (CHI)