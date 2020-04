Tutti i codici di casseforti e lucchetti di Resident Evil 3

Se siete tra quei giocatori che vogliono potenziare al massimo armi e inventario del vostro alter ego di Resident Evil 3 , allora non potete di certo lasciare indietro nessuna cassaforte o lucchetto che incontrerete nei tetri livelli del nuovo remake di Capcom. Le combinazioni necessarie per sbloccare questi miglioramenti spesso si trovano procedendo nel gioco, solitamente bene in evidenza su lavagne sporche o cartelloni pubblicitari, ma per molti giocatori è normale terminare la storia principale senza aver avuto modo di trovare tutti gli indizi necessari ad aprire questi lucchetti. Se non avete molta voglia di setacciare ogni angolo di Raccoon City alla ricerca di questi codici alfanumerici, qui sotto trovate tutti le combinazioni necessarie per aprire le casseforti di Resident Evil 3.