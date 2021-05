Dove trovare i codici e le sfere di Resident Evil Village

è insolitamente vasto e intricato per gli standard della saga. Ogni casa ha molteplici vie d'accesso, spesso chiuse o sbarrate, e ogni stanza nasconde numerosi oggetti di valore e a volte anche piccoli puzzle da risolvere. Per i completisti questo può essere un sogno che si realizza o un vero e proprio incubo. Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare i giocatori che stanno per gettare la spugna con qualche indizio molto utile sui

Il primo codice si trova nel capanno degli attrezzi dietro il cancello rosso con il cartello "non entrare". Potrete guadagnare l'accesso a quest'area solo dopo essere finalmente scappati dal castello e aver sollevato il trattore che bloccava la strada. Guardando dalla finestra del capanno potrete notare i numeri 07-04-08 . Eliminate i nemici che compariranno e poi inseriteli nella cassaforte per ottenere un oggetto molto importante per proseguire.

Il secondo codice si trova nel tetro sotterraneo della casa Beneviento . Per trovarlo dovete togliere l'anello del manichino sdraiato sul tavolo, lavarlo con il rubinetto che si trova nella stanza accanto e poi esaminarlo per individuare i numeri 05-29-11 . Armatevi di tanta pazienza perché vi aspetta una sezione molto diversa dal resto del gioco.

Uscendo dalla casa Beneviento potete trovare la seconda sfera: nelle vicinanze della casa del giardiniere c'è un albero che sorregge una piccola scatola, apritela per individuare la sfera. Una volta ottenuta, andate nella casa del giardino dei Beneviento per attivare il labirinto.

La terza sfera si trova più avanti, nelle vicinanze del mulino . Usate il meccanismo ottenuto nella scena con Moreau e prendete il percorso opzionale sulla montagna per trovare un ponte che porta ad un piccolo altare. Recuperate la sfera dall'altare e tornate al mulino per attivare il labirinto.

