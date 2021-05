Trucchi e consigli per giocare a Returnal

Quando lo scorso anno abbiamo visto per la prima volta

Returnal

siamo rimasti stregati dal suo stile unico, ma come succede spesso con le nuove IP di sviluppatori indipendenti abbiamo cercato di tenere a bada l'hype. Ora questa esclusiva per

è finalmente tra noi e dobbiamo ammettere che fortunatamente ha superato di gran lunga le nostre aspettative. Per chi non conoscesse il gioco stiamo parlando di uno

sparatutto roguelike in terza persona

dal gameplay molto veloce e punitivo. Nei panni di Selene, un'astronauta che si schianta sul pianeta alieno Atropo, dovremo esplorare i diversi biomi alla ricerca della fonte di uno strano segnale per scoprire come mai siamo intrappolati in un loop temporale che ci impedisce di morire. È un gioco decisamente tosto che richiede al giocatore molta pazienza e concentrazione, per questo abbiamo preparato una lista dei

trucchi e consigli per Returnal

che vi aiuterà a mettervi in carreggiata quanto prima.