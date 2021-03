L'esport italiano celebra Reynor, campione del mondo di StarCraft II

. Un risultato clamoroso se si considera che è il primo giocatore non coreano a portarsi a casa questo prestigioso trofeo. Adesso è lui il campione mondiale in carica di StarCraft II.

La sua scalata verso la vetta di uno degli esport più difficili di sempre non è stata affatto semplice. Durante le sfide più calde era finito dietro il fortissimo Zest , ma quella sconfitta deve avergli sbloccato qualcosa dentro perché poi ha inanellato una vittoria dopo l'altra battendo Stats , Dark e poi Maru , i giocatori più forti della scena. In finalissima si è trovato nuovamente ad affrontare Zest , il suo scoglio più grande, ma dopo aver perso il primo punto ha nuovamente messo il turbo ai suoi Zerg e chiuso la serie con uno spettacolare 4-2.

