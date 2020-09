Reynor vince il Dreamhack Masters di Starcraft 2

si porta a casa il primo posto del DreamHack Masters di Starcraft 2, una competizione che dagli anni '90 permette ai migliori giocatori del mondo di sfidarsi ad armi pari per una fetta del suo gigantesco montepremi. La sua impresa ha dell'incredibile non solo perché porta la bandiera italiana in cima ad una competizione videoludica solitamente conquistata dai giocatori coreani, ma anche perché stiamo parlando di uno dei videogiochi più complessi e difficili di sempre, il padre fondatore del movimento esport come lo conosciamo oggi.

La finale finisce con un estenuante 4-3, il giocatore in cima alla classifica è l'italiano Riccardo "Reynor" Romiti. Il suo volto è stanco, ma nelle sue tasche adesso ci sono altri 12.500 dollari, 300 punti EPT e un biglietto per le finali di Katowice, altra prestigiosissima competizione che gli appassionati di Starcraft conoscono molto bene. Lo scorso anno avevamo definito Reynor una promessa dell'esport internazionale, ma non ci aspettavamo di certo una serie di successi così clamorosa. A questo punto non ci sono più limiti, forza Riccardo!