Riders Republic sta per arrivare

Riders Republic , il nuovo ambizioso videogioco di Ubisoft dedicato agli sport da discesa più folli di sempre, sta finalmente per arrivare tra le nostre mani: il 28 ottobre sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC e anche Stadia e Amazon Luna. E dopo una fase beta da far cadere la mascella non potevamo non correre a chiedere qualche nuova informazione direttamente a Manfred Neber, lead designer del gioco. Volete sapere cosa ci ha risposto? Continuate a leggere.

Abbiamo finalmente potuto provare le MTB in-game, siete soddisfatti del risultato?

"Tutto ciò che riguarda le MTB ha richiesto un discreto sforzo da parte nostra. La fisica dei movimenti, il modo in cui interagiscono con il terreno, i trick, tutto ha richiesto uno sviluppo molto più impegnativo rispetto alla wingsuit e allo snowboard. Alcuni dei nostri sviluppatori praticano questo sport nella vita vera, quindi i dettagli più importanti sono tutti al loro posto, ma alla fine il videogioco deve soprattutto essere divertente, per questo è fondamentale che il gameplay sia accessibile e godibile fin dai primi istanti. Tutto sommato siamo soddisfatti dei compromessi trovati, il gioco potrebbe essere completamente incentrato sulla MTB e sarebbe ugualmente godibile, a nostro avviso".

Raidare in compagnia © Ubisoft

Cosa avete imparato dalla fase beta?

"Guardando ai numeri e le statistiche che abbiamo generato si possono notare tanti dati interessanti riguardanti le interazioni tra i giocatori, l'utilizzo delle funzioni social, il livello di personalizzazione del personaggio, la quantità di gruppi creati. Il nostro obiettivo era quello di creare una grande festa dedicata agli sport da praticare in montagna e devo dire che gli utenti ci hanno decisamente stupito in questo senso. I giocatori si sono subito aggregati in gruppi, formando enormi masse di personaggi virtuali, che poi si sono fiondate sulle gare più caotiche per testare a fondo le potenzialità di quello che stiamo creando".

La montagna è un parco giochi © Ubisoft

A cosa vi siete ispirati per la creazione del mondo di gioco?

"La mappa di Riders Republic è sterminata e questo è il primo punto su cui non abbiamo accettato compromessi. Le location ovviamente ricordano quello che ci piace trovare sulle nostre montagne, ma volevamo anche assicurarci che il terreno risultasse divertente per tutte e tre le discipline nel gioco: bello da sorvolare in wingsuit, bello da carvare in snowboard e bello da raidare in bici. Quindi più che al realismo abbiamo puntato a creare delle conformazioni rocciose che stimolassero i giocatori a saltare in un certo modo e massimizzare il tempo in aria".

Dal cielo si vede tutto © Ubisoft

Parlaci dei contenuti in arrivo, potremo mai vedere lo skateboard tra gli sport?

"Poco dopo il lancio di Riders Republic introdurremo nel gioco la BMX e stiamo già immaginando tutte le opportunità che questa nuova aggiunta ci darà a livello di gameplay. Per quanto riguarda lo skate, noi diamo sempre molto peso a quello che ci chiede la community, sia per quanto riguarda i grandi DLC, sia per i piccoli miglioramenti quotidiani, quindi se ci fossero tanti utenti che ci chiedessero questa cosa di sicuro la porteremmo sul tavolo delle discussioni interne. Al momento abbiamo dei piani precisi per il primo anno post-lancio e posso anticiparti che arriveranno ben 8 sport inusuali, che permetteranno ai giocatori di attraversare il mondo di gioco in modi nuovi e sorprendenti. Assieme al loro arrivo ci saranno anche nuove modalità e nuovi eventi, il primo anno di gioco sarà davvero indimenticabile per gli appassionati di questo genere di sport. Ci vediamo sulle piste il 28 ottobre , data in cui Riders Republic sarà finalmente disponibile al pubblico".