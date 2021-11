È qui la festa? Riders Republic e il suo multiplayer

Avete presente il Colosseo coi leoni e i gladiatori che si battono per la sopravvivenza? Le Mass Race sono il delirio! In massimo

64 giocatori

ci si sfida in un evento unico con più discipline: vale a dire che in certi punti il tracciato ci toglie la bici dalle mani e ci mette gli sci ai piedi per poi passare magari al jetpack, il tutto senza pause. Ciò significa che non è mai detta l'ultima parola fino al traguardo, potremo passare dall'essere in mega vantaggio per poi perdere tutto dopo esserci schiantati contro un muro oppure guadagnare posizioni una dietro l'altra perché siamo troppo forti. Fermi, non è finita qui… perché ci sono tre round. Altrimenti pareva brutto. Le mass race compaiono ogni 30' sulla mappa e possiamo accedervi recandoci fisicamente alla partenza oppure dall'hub dedicato a

Riders Ridge

. Piccolo consiglio: equipaggiate sempre l'attrezzatura migliore per la velocità. Qui non si tratta di fare punti con i trick, per cui state bassi, evitate al massimo l'air time sui salti e via a cannone.