Ridin Smoke - Straight Rhythm Red Bull 2024: riesplode la two stroke mania

Se il 2023 per Ridin Smoke è stato l’anno della consacrazione, con quasi 250 piloti partecipanti e l’esclusiva europea dello Straight Rhythm in collaborazione con Red Bull che ha visto 16 piloti pro sfidarsi fino alla vittoria del francese Cedric Soubeyras, il 2024 sembra essere l’anno dell'esplosione definitiva.

I ragazzi di Ridin Smoke hanno infatti sollevato un polverone e acceso così tanti riflettori che per il 2024, anno in cui è stato confermato il legame con Red Bull, hanno annunciato la collaborazione con Husqvarna Global e WP Global fra i main partner dell’evento. Rinsaldato il legame con la Federazione Motociclistica Italiana, anche quest’anno lo Straight Rhythm si disputerà non solo sotto l’egida del tricolore, ma sarà inserita in calendario internazionale FMI, grazie anche al supporto del motoclub Motocicli Audaci.

A fare da cornice all’evento sarà la pista Max Land MX Park, in provincia di Pavia, che dal 25 al 26 maggio ospiterà l’evento mettendo a disposizione degli appassionati 4 circuiti: Internazionale, Nazionale, Amatoriale e Minicross. Oltre a ciò, sarà presente il quarto di miglio per lo Straight Rhythm ad uso esclusivo dei 16 piloti professionisti che verranno selezionati per la partecipazione.

