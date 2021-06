Piffa è pronto a tornare sulla tavola con un imperdibile tour estivo

L'estate si avvicina, e con lei torna la voglia di fare un salto in spiaggia, o magari su una tavola, per chi se la cava un minimo con surf e wakeboard. Per gli appassionati di quest'ultima disciplina ci sono un po' di date da segnare assolutamente sul calendario:

18 giugno – Milano @Wakeparadise

26 giugno – Ravenna @Starwake

3 luglio – Montichiari @Wakeparadise - Qualifier

In queste tre occasioni sarà infatti possibile vivere un'intera giornata all'insegna del wakeboard: il campione Massi Piffaretti sarà lì presente per scambiare quattro chiacchiere con i fan, ma anche offrire utili consigli su come prepararsi fisicamente e mentalmente al wakeboard, e fare un po' di sessioni sulla tavola insieme ai partecipanti.

Massi Piffaretti © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

Un piccolo antipasto per il Red Bull Wake The City di settembre, evento in cui si sfideranno i migliori wakeboarder italiani, di cui vi daremo maggiori dettagli a brevissimo. Per il momento, sappiate che nella tappa del 3 luglio di Montichiari al Wakeparadise, i partecipanti potranno anche prendere parte a un qualifier, che in palio prevede un invito da wildcard al Red Bull Wake The City. Nell'attesa di saperne di più, abbiamo fatto qualche domanda al Piffa, per sentire quanto è carico e cosa si aspetta da questo imperdibile tour estivo.

Ciao Piffa! Come stai?

Ciao raga! Io sto alla grande!

Come ti stai preparando alla stagione estiva?

In preparazione per la stagione estiva ho passato diversi mesi in Florida ad allenarmi: in acqua, dietro la barca, al cable, ma soprattutto anche in palestra siccome d’estate viaggio molto per fare gare e altro e ho molto meno tempo per l’allenamento fisico. In oltre sto cercando di finire un progetto video che uscirà quest’anno, tutto girato con il winch. Sarà una bomba!

Cosa si prova a tornare ad allenarsi all'aperto e in compagnia?

Ritornare ad allenarsi all’aperto e in compagnia per me è stato importante, ho un carattere molto vivace e sin da piccolo mi sono sempre allenato con amici da tutto il mondo. Poter tornare a girare tutti assieme è la cosa più bella!

Massi Piffaretti © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

Parlaci un po' di Road to Red Bull Wake The City! Che sensazioni hai?

Era da tanto tempo che sognavo di fare un tour di cable in Italia e condividere una giornata super divertente con persone che hanno la mia stessa passione e che non hanno ancora avuto l’opportunità di conoscermi e sciare con me! Non vedo l’ora.

Ci speravi di poter fare un bel tour già da questa estate e di incontrare i tuoi fan?

Assolutamente! È stato un periodo molto difficile per tutti noi, infatti speravo proprio in un tour come Road to Red Bull Wake The City per portare sorrisi alla gente è magari provare qualcosa di nuovo!

Manda un messaggio a chi parteciperà agli eventi!

Stiamo per arrivare al cable vicino casa tua, preparati per una giornata piena di pizza e action! Parola di Pizzaboy. ;)